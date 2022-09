Urlaub auf Mallorca: Deutsche Rentner zerstören historisches Bauwerk – kompletter Abriss!

Im Urlaub auf Mallorca verursachte ein altes Ehepaar einen Unfall mit schlimmen Folgen.

Bei dem Autounfall am Samstag (17. September) wurden beide Senioren verletzt. Sie verbringen ihren restlichen Urlaub auf Mallorca wohl nun im Krankenhaus. Doch auch für die Anwohner hat der Crash bittere Folgen.

Urlaub auf Mallorca: Deutsches Rentnerpaar begeht folgenschweren Unfall

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, geschah der Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Das deutsche Ehepaar kam mit dem Wagen von der Straße ab und ist in einen Pfeiler der Brücke am „Pont den Calet“ gekracht.

Beide wurden durch den Crash verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall hinterließ auch an der Brücke einen immensen Schaden. Die Polizei musste den betreffenden Abschnitt der Straße von Manacor nach Son Servera absperren.

Historisches Bauwerk nicht zu retten – Abriss!

Der Schock wird auch bei den Anwohnern von Son Servera im Osten von Mallorca groß sein. Denn die Brücke ist nicht irgendeine. Laut der „Mallorca Zeitung“ handelt es sich um ein altes Aquädukt. Die Leute hätten das historische Monument dazu benutzt, um Wasser in den Ort zu leiten.

Doch da die Gefahr eines Einsturzes zu groß war, wurde noch am selben Abend mit dem Abriss des „Pont den Calet“ begonnen.