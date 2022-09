Urlaub an der Ostsee: Touristen werden übel abgezockt! Hier zahlt jeder drauf – und kriegt nichts dafür

Eigentlich will man doch bei seinem Urlaub an der Ostsee mal so richtig die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress ausschalten.

Davon können manche Touristen allerdings nur träumen. Für sie kam es nämlich noch dicker, als sie bei ihrem Urlaub an der Ostsee abgezockt wurden. Unsere Kollegen bei MOIN.de berichten von dem Ärger in der Küstenregion.

Urlaub an der Ostsee: In manchen Regionen herrscht dicke Luft

In den Urlaubsorten Saal, Fuhlendorf und Pruchten herrscht dicke Luft! Statt ihre Freizeit an der Ostsee zu genießen, verdirbt ein Thema den Urlaubern die Laune.

Die Kurtaxe steht schon lange in der Kritik und wird nicht selten als gierige Abzocke quittiert. Laut MOIN.de ist die Debatte rund um die Steuer jetzt erneut entfacht. Im Zentrum der Aufregung stehen die sogenannten „Quartiergeber“.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Diese sehen einen Zuschlag von 2 Euro pro Kopf von den Gästen vor. Dabei gibt es erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abgabe. Schließlich wirken die Gebühren oft abschreckend auf die Besucher.

„Es gibt keine überwachten Badestrände und keine kulturellen Angebote in den Gemeinden, wir haben nicht mal Veranstaltungen“, erklärt ein Vermieter aus Fuhlendorf. MOIN.de zufolge gelte die Gemeinde somit nicht als Kurort und dürfe die Touristen nicht zur Kasse bitten.

Streit um Kurtaxe wird vor Gericht geklärt

Der Streit um die Kurtaxe wird nun vor Gericht ausgetragen. Was sich die Beteiligten davon erhoffen, erfährst du in dem Artikel von unseren Kollegen bei MOIN.de. (neb)