Urlaub an der Ostsee: Alarm auf beliebter Urlaubsinsel – wenn du DIESEN Typen siehst, halte dich bloß fern

Auf Rügen ist ein Mann inzwischen auf der ganzen Insel bekannt – jedoch nicht im positiven Sinn. Regelmäßig lässt der Störenfried Anwohner und Menschen, die sich auf ihren Urlaub an der Ostsee gefreut haben, keine Ruhe.

Zuletzt musste sogar immer wieder die Polizei wegen des Mannes kommen. Doch anstatt sein Verhalten zu ändern, setzte er immer noch einen drauf. Die Menschen an der Ostsee versetzte er so in Angst und Schrecken, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Nichts mit ruhigem Wochenende – ER sorgt für Ärger

Am Donnerstag (13. Oktober) fing der Horror an, denn da musste die Polizei zum ersten Mal rausfahren. Wer sich in Sellin auf ein entspanntes Wochenende gefreut hatte, erlebte sein blaues Wunder.

Gegen 18.30 Uhr hatte der 42-jährige Deutsche an einem Supermarkt in der Ostbahnstraße in Sellin Kunden beleidigt und bedroht sowie gepöbelt. Nach Angaben der Polizei habe der Mann vor der Filiale Alkohol getrunken. Wer auch immer rein oder raus kam, war vor der Pöbel-Attacke des Rügeners nicht sicher.

Betrunkener versetzt Anwohner und Urlauber in Angst und Schrecken

Die Polizei ermahnte den Mann, sprach mehrere Anzeigen aus und erteilte ihm einen Platzverweis – doch all das half nichts. Keine 24 Stunden später mussten die Beamten erneut ausrücken. In einer Bushaltestelle in der Göhrener Chaussee in Baabe fanden sie den stark betrunkenen 42-Jährigen gegen 17.30 Uhr vor.

Zeugen zufolge soll er ständig mit dem Fuß gegen eine dortige Ampel getreten haben, damit die Ampel für Autofahrer auf Rot schaltete. Den Insassen habe er dann Beleidigungen entgegengeworfen. Da die Mahnungen vom Vortag offensichtlich an dem Mann abprallten, wurde der Störenfried in Gewahrsam genommen.

Dort stellten die Polizisten einen Promillewert von 1,79 fest. Am darauffolgenden Samstag konnte der Unruhestifter wieder nach Hause gehen. Doch viele Anwohner befürchten, dass es nicht die letzte unliebsame Begegnung mit dem Mann gewesen sein könnte. Auf Facebook berichten viele vorherige „Opfer“ von ihren Erfahrungen in der Vergangenheit. Was der Pöbler sonst noch angestellt hat, erfährst du bei MOIN.DE.