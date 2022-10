Urlaub an der Ostsee: Gruseliger Anblick am Strand – was hier liegt, ist nichts für schwache Nerven

Bei einem Strandspaziergang erwarten Menschen im Urlaub an der Ostsee Muscheln oder vielleicht eine Robbe zu sehen. Doch stattdessen entdeckten Passanten auf der beliebten Ferieninsel Fehrmann etwas Angsteinflößendes, das vielen das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Abgetrennte Körperteile waren plötzlich überall verstreut. Wurde an der Ostsee etwa ein brutaler und schrecklicher Mord begangen? Unser Partnerportal MOIN.DE verrät, was es mit dem Horror-Fund auf sich hat.

Urlaub an der Ostsee: Horror-Fund am Strand – DAS steckt dahinter

Ein abgetrennter Arm, aus dem ein Knochen hervorschaut und das Blut von der Wunde auf die tote Hand herabläuft. Direkt daneben ein blutiger Fuß, der noch halb in einem Turnschuh steckt. Und dann ist da noch ein Mann, der mit offenen Wunden gruselig aus einem Mauerloch schaut.

Doch hier handelt es sich nicht um ein Mordverbrechen, sondern das sind die Vorboten auf ein großes Event auf Fehrmann. „Ja, es herrscht auf der Gruselinsel-Fehmarn wieder Ausnahmezustand!“, heißt es in einem Facebook-Beitrag.

Die Veranstalter des großen Halloween-Spezial „Marsch zum Meer“ wollen Anwohner und Touris bereits vorab mit den schaurigen Requisiten in die richtige Grusel-Stimmung bringen.

Besonderes Halloween-Event findet zum letzten Mal statt

Denn Halloween hat den weiten Weg aus seinem Herkunftsland Amerika scheinbar auch bis über die Ostsee nach Fehrmann geschafft. Am 30. Oktober sollen dann traditionell wieder die Geister, Vampire und Zombie auf die Menschen losgelassen werden.

Das besondere Halloween-Angebot soll zum dritten und zeitgleich auch letzten Mal stattfinden.