Urlaub auf Mallorca: Touristen jubeln über DIESE Nachricht – „Halleluja, weg mit dem Mist!“

Die Corona-Pandemie stellte unser Leben 2020 gehörig auf den Kopf. Auch auf den Urlaub auf Mallorca und Reisen im Allgemeinen hatte sie Auswirkungen.

Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Die Fallzahlen sind nach wie vor sehr hoch, doch aufgrund der aktuell weniger gefährlichen Corona-Variante, war der Sommer 2022 nicht mehr von so vielen Einschränkungen bestimmt, wie es noch im Vorjahr der Fall war. Auch beim Urlaub auf Mallorca läuft jetzt vieles anders. Über eine Nachricht freuten sich die Reisenden jetzt ganz besonders!

Urlaub auf Mallorca: Reisebestimmungen Adé!

Um der Corona-Pandemie Herr zu werden, führte Spanien im Frühjahr 2020 Gesundheitskontrollen an den Grenzen ein. Das Dickicht an Bestimmungen und Regeln war für viele jedoch dermaßen undurchsichtig, dass der Urlaub auf Mallorca oder in anderen Teilen des Landes zur Herausforderung wurde. Was muss man bei der Einreise beachten? Wann und wo braucht man eine Maske? All das waren Fragen, deren Beantwortung nicht immer einfach war, schließlich gab es immer wieder Änderungen.

Wer Urlaub auf Mallorca machen möchte, muss längst nicht mehr so viele Corona-Regeln beachten, wie noch im letzten Jahr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / IPA Photo

Dann kamen die ersten Lockerungen. Und mit ihnen die Erleichterung vieler Urlauber. Wer aus dem Schengenraum und Ländern wie der Schweiz oder Island nach Mallorca und in den Rest des Landes einreist, muss sich mittlerweile keiner Gesundheitskontrolle mehr unterziehen. Auch der Covid-Impfpass wird bei der Einreise nicht mehr verlangt. Das Herunterladen eines QR-Codes ist längst Geschichte.

Urlaub auf Mallorca: Portal Spain Travel Health ist Geschichte – Erleichterung bei Reisenden

In einer Mallorca-Gruppe auf Facebook teilte ein User nun mit den Worten „Hoffen wir mal, dass sich das jetzt für immer erledigt hat“ einen Screenshot, der für Jubel sorgte. „Ab Dienstag, 20. September 2022 ist das Portal Spain Travel Health (SpTh), und zwar sowohl die Website als auch die App, nicht mehr verfügbar“, ist darauf zu lesen. „Es ist NICHT mehr notwendig, das Gesundheitskontrollformular auszufüllen, um nach Spanien zu reisen, oder den QR-Code von SpTH am Ankunftsflughafen vorzulegen.“

Bei den Urlaubern löst das große Freude aus. „Halleluja, weg mit dem Mist“, schreibt eine Frau, „Direkt deinstalliert“, zeigt sich ein Mann erleichtert. „Ist endlich Schluss mit dem Blödsinn“, findet eine Dritte.

Ein Mann weist jedoch als Reaktion auf letzteren Kommentar darauf hin, dass es sich bei den Corona-Beschränkungen und -Richtlinien um wichtige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehandelt hat. „Wenn die Spanier ihre Bevölkerung schützen wollen, ist das kein Blödsinn“, gibt er zu bedenken.