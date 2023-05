Urlaub auf Sylt: Fiese Ansage an Gosch! Urlauber nach Besuch bitter enttäuscht

Für viele gehört ein ordentliches Fischbrötchen zu einem Urlaub auf Sylt einfach dazu. Doch einigen scheint es so gar nicht geschmeckt zu haben. Bei vielen Menschen steht ein Urlaub auf Sylt ganz hoch im Kurs.

Vor allem während der Corona-Pandemie, wo reisen wegen der Beschränkungen eigentlich kaum möglich war, erlebte die Insel einen regelrechten Hype. Und der existiert auch weiterhin – sehr zur Freude der Restaurant-Kette Gosch, die im Norden von Deutschland zahlreiche Standorte hat. Allen voran auf Sylt.

Urlaub auf Sylt: Krabbenbrötchen in der Kritik

Denn für viele Touristen gehört nicht nur ein Strandbesuch zu ihrem Urlaub auf Sylt dazu. Auch die klassischen norddeutschen Gerichte erfahren bei den Insel-Besuchern große Beliebtheit. Der absolute Klassiker schlechthin: das Fischbrötchen! Und so bietet sich für viele Touristen ein Besuch bei Gosch an. Doch offenbar sind nicht alle Kunden dort immer so zufrieden, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet. In den sozialen Netzwerken lassen einige jetzt ordentlich Dampf ab.

Viele Urlauber schwören auf einen Besuch bei Gosch. Andere wiederum lehnen diesen ab. „Ich habe bei Gosch das schlechteste Krabbenbrötchen bisher gegessen. Eine zweite Chance bekommt der Laden von mir nicht“, schrieb eine Frau beispielsweise auf Social Media. Für das harsche Urteil bekam sie einige Likes.

Urlaub auf Sylt: Gosch erfährt auch Lob

Eine weitere Frau kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: „Für den Hype, der um diesen ‚Laden‘ gemacht wird, sollte die Qualität besser als ‚Mc Doof‘ sein, aber leider gibt’s dort auch nur überteuerte, fettige Convenience-Produkte – jedenfalls in Bremerhaven.“

„Ich habe dort immer gutes Essen bekommen. Ich kann Gosch in St. Peter-Ording nur empfehlen", schreibt ein Urlauber.