Urlaub auf Mallorca: Jeden Morgen – sie kommen, wenn du noch selig schläfst

Es ist ein Anblick, den man nur zu sehen bekommt, wenn man entweder sehr spät ins Bett geht, oder sehr früh wieder aufsteht. Den meisten Menschen, die ihren wohlverdienten Urlaub auf Mallorca verbringen, bleibt er jedoch zumeist erspart. Zum Glück möchte man fast sagen, denn schön ist er keinesfalls.

Unmengen an Müll, Dreck, Essensresten und Körperflüssigkeiten wehen allabendlich über die Playa de Palma rund um das Party-Epizentrum der Insel. Und die sind am frühen Morgen natürlich nicht wie von Geisterhand verschwunden. Doch wie kann es sein, dass du, wenn du ausgeschlafen hast und mit Strandtuch und Beachvolleyball zurück ans Meer taperst, trotzdem saubere Wege und Strände vorfindest?

Der Grund für die urplötzlich eintretende Sauberkeit sind die Damen und Herren der „Emaya“, des städtischen Qualitätsmanagements. Sie starten allmorgendlich früh in den Tag, um die Playa de Palma wieder in einen sauberen Zustand zu versetzen.

Urlaub auf Mallorca: Sie kommen am morgen

Und das mit einem ausgeklügelten System. So gehen erst Reinigungskräfte mit einer Art Laubbläser voran, treiben den Müll auf eine Seite. Im Anschluss kommen Kehrmaschinen, die den Unrat aufsammeln. Dazu gibt es riesige Greifer und Müllwägen, die die Algenberge, die derzeit am Strand von Mallorca angeschwemmt werden, entfernen. Und all das dafür, dass du einen schönen Urlaub auf Mallorca verbringen kannst.

Ein Müllwagen beseitigt die Reste der Nacht. Foto: Dominik Göttker

Noch schöner wäre es wohl, wenn die Arbeiten in diesem Maße erst gar nicht notwendig wären. Schließlich sind es die Urlauber, die die Wege, Pflanzbeete und auch den Strand mit ihren Hinterlassenschaften verschmutzen. Mülleimer gibt es schließlich genug.

Und selbst wenn diese voll sind, gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, seine Hinterlassenschaften im Mülleimer auf dem Hotelzimmer zu entsorgen. Aber dafür scheint es manchem wohl an Weitsicht zu fehlen.

Ein Problem, das in den kommenden Wochen nicht weniger werden wird. Kamen doch allein im vergangenen Jahr fast 18 Millionen Menschen nach Mallorca. Und die verursachen alle Müll. Dazu kommen allerdings noch weitere Probleme auf die Bewohner der Insel zu, wie auch „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens weiß.

Eine Kehrmaschine säubert die Straßen. Foto: Dominik Göttker

„Die Insel kollabiert, das ist natürlich für uns auch scheiße, wir haben kein Wasser mehr, und und und. Die Touristen duschen dreimal am Tag. Und machen das alles in einem 500-Euro-Urlaub mit Frühstück: Das geht nicht so weiter“, schimpft er in einer Doku über die Balearen-Insel. Doch er hat noch mehr Kritikpunkte.