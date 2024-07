Urlaub auf Mallorca: Achtung Promi-Alarm! In DIESER Bar könntest du deinem Idol begegnen

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass auch viele Promis auf Mallorca gerne Urlaub machen oder sogar ein Haus besitzen. Doch wo lassen es sich die Schönen und Reichen so richtig gut gehen?

Wir haben einen kleinen Insider-Tipp erhalten, wo die Chance groß sein könnte, dem ein oder anderen prominenten Gesicht auf Mallorca über den Weg zulaufen. Denn an einem kleinen etwas abgelegenen netten Strand ist eine süße Bar versteckt, die schon manchen Star bewirtet hat. Unsere Redaktion hat dort mal vorbeigeschaut.

Urlaub auf Mallorca: Die Bar der Promis

Wer in Portals Nous reinfährt, merkt schon, dass hier nicht das übliche Touristen-Volk flaniert. Eine hochumzäunte Villa reiht sich an die nächste, große Luxus-Hotelbauten liegen zu schwindelerregenden Preisen in Strandnähe. Auch die Restaurants und Bars lassen sich ihren Service sowie das Essen gut entlohnen, doch es gibt eine Bar, wo die Preise auch für den normalen Touri noch einigermaßen erschwinglich sind – und wo er aber auch auf einen Promi treffen könnte.

++ Urlaub auf Mallorca: Touristen liegen am Strand – plötzlich ergreifen sie die Flucht ++

Um dort hinzugelangen, gehen wir von der Cala Bendinat wenige Minuten eine steile Steintreppe entlang bis wir zu einem etwas abgelegenen Strand kommen. Vor uns liegt die Playa S’Oratori in Portals Nous, die direkt an den Yachthafen angebunden ist. Dieser Strand ist nicht so überfüllt wie manch andere auf Mallorca und hat ein süßes kleines Lokal direkt in den Felsen gelegen. Die Rede ist von dem Strandbar „Tabgha“, ehemals „Roxy Beach“. Hier sollen auch Promis wie Paris Hilton, Michael Douglas oder auch Bill Gates schon gesessen haben.

Mallorca: Der „Tabgha“-Beachclub in Portals Nous Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Zipfelbube hat IHN gesehen

Ein Mitarbeiter bestätigt unsere Informationen, dass hier durchaus schon einmal der ein oder andere Star gegessen habe. Namen möchte er jedoch keine nennen – immerhin wollen auch berühmte Persönlichkeiten in ihrem Urlaub etwas Privatsphäre genießen. Wie uns „Der Zipfelbub“ Dirk Ostermann jedoch in einem Interview verraten hat, ist er 2023 dort selbst einem echten Weltstar begegnet.

Noch mehr News:

„Leonardo DiCaprio hat da gegessen als wir auch dort waren. Natürlich wurde er abgeschottet von dem Rest und hatte einen VIP-Bereich“, erklärt der Ballermann-Künstler. Zu einem persönlichen Gespräch konnte es also nicht kommen. Aber allein die Tatsache, dass man nur wenige Meter von seinem Idol entfernt speist, könnte für den ein oder anderen ja schon ein Highlight im Urlaub sein.