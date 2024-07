Urlaub auf Mallorca: Touristen liegen am Strand – plötzlich ergreifen sie die Flucht

Im Urlaub auf Mallorca kratzen die Temperaturen bereits am Morgen schon die 30-Grad-Marke. Deshalb zieht es an der Playa de Palma viele Touristen bereits früh an den Strand, um sich ein schönes Plätzchen zu sichern.

Und während viele in ihrem Urlaub auf Mallorca einfach nur auf ihrem Handtuch oder ihrer Liege entspannen und dem Rauschen des Meeres lauschen wollen, werden ihre Ohren mit einem anderen Geräusch dauerbeschallt. Am Samstag (20. Juli) hält es eine Familie irgendwann nicht mehr aus und ergreift sogar die Flucht.

Urlaub auf Mallorca: Lästige Dauerbeschallung am Strand

Während sich die Playa de Palma von Balenario 0 bis 12 langsam aber sicher ab 10 Uhr füllt, ist es nach kurzer Zeit bereits mit der Ruhe dahin. Nicht nur, weil immer mehr Strandbesucher hinzukommen, sondern vor allem auch weil die Straßenverkäufer am Strand ihr großes Geschäft wittern.

„Mojito, Sangria“ , „Eine Brille? Heute günstig, morgen teuer“ oder „Massagi?“, diese und noch mehr Angebote bekommen die Urlauber im Sekundentakt zu hören. Von Kaltgetränken über Waren- und Dienstleistungen ist alles dabei. Auch wir haben uns am Balenario 0 mitten ins Getümmel gestürzt und mit Urlaubern gesprochen. Lena, Lisa und Anna können es schon nicht mehr hören. „Ist total nervig. Die Tage wollen wir auch mal woanders hin, wo es etwas ruhiger ist“, erklärt uns Anna. Und Freundin Lena ergänzt: „Wenn sie einfach nur hier lang gehen würden, dann wäre es ok, aber dieses direkte ansprechen ist schon unangenehm.“

Zahlreiche Straßenverkäufer am Strand der Playa de Palma auf Mallorca. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Familie sucht das Weite

Im selben Moment beobachten wir, wie zwei Meter weiter ein Mann von einer Frau eine Massage angeboten bekommt. Sie fasst ihm in den Nacken, um ihm seine verspannten Punkte zu zeigen. Er lehnt dankend ab. „Wenn die einen so penetrant anreden und sogar anfassen, ist das unangenehm und auch zu viel. Ich weiß, dass das zu Mallorca dazugehört und auch seit Jahren so ist, aber ständig will ich das nicht haben“, betont Igor.

Auch Ehefrau Swetlana wünscht sich ab und zu ihre Ruhe. „Die Leute müssen auch Geld verdienen, das verstehe ich. Aber wenn man mal schlafen möchte und ständig durch die Rufe genervt wird, nervt das.“ Eine Familie mit zwei Kindern hat nach zwei Stunden Dauerbeschallung endgültig genug. „Wir haben uns das jetzt lange genug angetan“, heißt es nur auf unsere Nachfrage, während sie ihre Sachen zusammenpacken und genervt den Strand verlassen.

André und Juanita sind dagegen wesentlich entspannter. „Es muss ja niemand etwas kaufen, aber so spart man sich auch den Weg zum Kiosk manchmal“, merken sie an und stoßen derweil mit ihren zwei frisch gekauften Mojito-Bechern für zehn Euro an.