Mia Julia schimpft über respektloses Verhalten: „Komm mir dabei vor, wie ein Affe im Zoo“

Sie ist einer der größten Stars der Balearen: Auf Mallorca wird Sängerin Mia Julia bereits als die Königin der Insel gefeiert. Doch auch eine Königin hat mit Untertanen zu kämpfen, die ein Verhalten an den Tag legen, das nicht nur unnötig, sondern auch respektlos und unverschämt ist. Während manche Stars dies jedoch einfach hinnehmen, will Mia Julia aktiv dagegen steuern. Und das tat sie nun auch in einem deutlichen Instagram-Posting.

„Mir liegt was an den Herzen“, schreibt die 37-Jährige in einem starken Beitrag. Und weiter: „Ich habe schon länger das Gefühl, die ‚Feierkultur‘ verändert sich.“ Was sie damit meint? Mia Julia spielt auf diejenigen an, die während eines Konzertes mehr durch ihr Smartphone auf die Bühne schauen, als mit den eigenen Augen. Ein Trend, den die Sängerin so nicht akzeptieren möchte.

Mia Julia fordert eine neue Feierkultur

„Ich habe keine Lust auf ‚Trend-Glotzer‘, die nur am Handy hängen und prahlen, wo sie gerade sind… Meinen wahren Füxxen/Fans den Platz wegnehmen“, schimpft der Mallorca-Star. Weiter: „Versprich mir, egal wann/wo wir uns sehen und du/ihr zu meiner Show kommt, kommt rechtzeitig, sichert euch die Plätze. Krasse Party – jaaa weil wir es gemeinsam dazu bringen!! Wir feiern eben noch ‚alte-Schule Mallorcastyle‘. Wenn du also neu dazu kommst, freu ich mich natürlich, aber es wird eskaliert, das ist Regel Nummer 1 in der Mia-Gang. Dieses „halbherzige Kopfnicken“ was man heutzutage als feiern betitelt, ist nicht unser Abriss, den wir fühlen.“

Natürlich habe sie Verständnis für Menschen, die von ihrer Art her etwas ruhiger sind, das sei auch okay, sie sind natürlich nicht ausgeschlossen. Mia geht es konkret um diejenigen, die nur ihr Smartphone in der Hand haben: „Ich meine wirklich die Menschen, die am Handy hängen & nicht mitmachen, oder was weiß ich… das ist wirklich respektlos, ich komm mir dabei vor, wie ein Affe im Zoo und du nimmst die Plätze von Menschen weg, die sich schon wochenlang darauf freuen, mit mir durchzudrehen, mich zu sehen, laut zu singen, eskalieren bis zum Schwitzen, Scheiß auf das Make-up oder unsere Haare!“

Starke Worte von einer starken Künstlerin. Und die kommen an. „Punkt. Bedarf keiner weiteren Worte. Die neue Generation ist schrecklich“, heißt es beispielsweise unter Mia Julias Posting. Oder: „Mega, wahre Worte. Ich finde es auch traurig, die meisten Leute hängen beim Feiern nur am Handy, Konzerte werden vom Anfang bis Ende gefilmt – für was braucht man den Scheiß? Schafft euch Erinnerung im Herzen. Erinnerung, die ihr gefühlt habt.“

Die nächste Möglichkeit, Mia Julia live auf Mallorca zu sehen, ist übrigens gar nicht mehr so weit entfernt. Am 2. Mai 2024 singt die 37-Jährige im „Bierkönig“.