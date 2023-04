Urlaub an der Nordsee: Frau macht seltene Entdeckung auf Sylt – „Einfach traurig“

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ Das deutsche Sprichwort, das an ein Gedicht von Goethe angelehnt ist, beschreibt es perfekt: Reisewütige aus Deutschland müssen nicht zwingend in einen Flieger steigen, um tolle Ferien zu erleben. Ein Urlaub an der Nordsee bringt alles mit, was man sich als Reisender wünscht: ein traumhaftes Meer, weitläufige, feinsandige Strände und leckeres Essen. Bei einem Strandspaziergang kann man dann auch noch Muscheln für zu Hause sammeln.

Doch was eine Touristin bei ihrem Urlaub an der Nordsee jetzt am Strand entdeckt hat, ist kaum zu glauben. Unser Partnerportal MOIN.DE hat über das seltene und traurige Fundstück berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Der Fund macht traurig

Eine Touristin auf Sylt wollte eigentlich nur einen gemütlichen Strandspaziergang machen. Doch zwischen den üblichen Muscheln, Krebsen und Seeigeln entdeckte sie plötzlich etwas ganz anderes und staunte nicht schlecht. Da lag etwas Größeres im Sand, das sie nicht direkt zuordnen konnte. Daher griff sie nach ihrer Kamera und machte erstmal ein Foto von ihrem Fundstück.

Das Bild postete sie später dann in den sozialen Medien und erhoffte sich wahrscheinlich ein paar Antworten. Darauf musste sie nicht lange warten. Den Kommentatoren war schnell klar: Das ist ein Katzenhai. Hai-Alarm im Urlaub an der Nordsee? Nicht ganz, denn das Tier war leider schon längst tot, als die Frau es entdeckt hatte. Das schrieb sie später zwischen die Kommentare, die alle sehr traurig wirkten. Hier hieß es unter anderem: „Armes kleines Tier“ und „Einfach traurig“.

Katzenhaie sind auch in der Nordsee heimisch

Katzenhaie sind in so gut wie allen Weltmeeren und eben auch in der Nordsee heimisch. Sie sind aber für den Menschen ungefährlich.

