Urlaub auf Sylt: Serien-Betrüger treibt sein Unwesen – Opfer warnt jetzt eindringlich

Ein Mann fährt mit dem Auto, am Straßenrand entdeckt er eine in Not geratene Person, er hilft. Doch diese Hilfsbereitschaft wurde ihm zum Verhängnis. Denn der Autofahrer fiel auf einen Trickbetrüger rein. Öffentlich spricht er nun eine Warnung aus.

Bei dem Betrüger soll es sich sogar um einen Serientäter handeln, wie das Portal „MOIN.DE“ berichtete. Auch werde der Kriminelle als „Architekt aus Sylt“ bezeichnet.

Urlaub auf Sylt: Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt

Der betrogene Mann sei nach eigenen Angaben zufolge im Auto in Schleswig-Holstein auf der B75 bei Scharbeutz unterwegs gewesen, als ihm ein älterer Mann mit einem Rollkoffer aufgefallen sei. In einer Gruppe in den Sozialen Netzwerken berichtete der Schleswig-Holsteiner über seine Hilfsbereitschaft, die dann allerdings von einem Kriminellen schamlos ausgenutzt wurde.

Der ältere Mann sei zu Fuß unterwegs gewesen, machte einen hilfsbedürftigen Eindruck. Deshalb nahm der Fahrer ihn in seinem Auto mit. Der Fußgänger stellte sich namentlich vor und gab an, als Architekt auf Sylt zu arbeiten. Das genannte Architektur-Büro existiert tatsächlich auf der Nordsee-Insel.

Urlaub auf Sylt: Betrüger ergaunert 100 Euro

Der falsche Architekt beklagte, dass ihm sein Auto mit all seinen Papieren gestohlen worden sei – darüber hinaus auch sein Geldbeutel. Lediglich 1,50 Euro in bar soll er noch dabei gehabt haben. Deshalb wollte er sich auch in Haffkrug bei Bekannten Geld für eine Bahnfahrt nach Sylt leihen. Doch die Bekannten seien nicht vor Ort gewesen.

Daraufhin bot der Autofahrer ihm ein, Geld für die Zugfahrt und für eine warme Mahlzeit zu leihen. Der Deal: Der angebliche Architekt wolle das Geld noch am selben Tag mit einer Überweisung zurückzahlen. Der Betrüger verlangte zunächst 150 Euro, erhielt letztlich aber 100 Euro vom hilfsbereiten Autofahrer.

Urlaub auf Sylt: Hier ist Vorsicht geboten!

Doch der Mann sollte sein Geld nie wieder sehen. Auch soll ihm der Architekt als Dankeschön für die Hilfsbereitschaft versprochen haben, ihn und seine Frau in eines seiner zahlreichen Apartments auf Sylt einzuladen. Doch auch dazu wird es nicht kommen.

Wie die Betrugsmasche aufflog und wie die Polizei den Fall einstuft, erfährt du bei MOIN.DE. Sicher ist: Der Täter soll mit verschiedenen Maschen versuchen, seinen Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Menschen in Schleswig-Holstein sollten also besonders vorsichtig sein.