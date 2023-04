Sparkasse in Duisburg warnt Kunden – „Direkt an Polizei“ wenden

Diese kriminelle Energie kennt keine Grenzen! Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger an das Geld von ahnungslosen Kunden der Sparkasse wollen. Oft scheitern ihre Versuche, doch leider agieren die Verbrecher in Einzelfällen auch überaus erfolgreich. Jetzt warnt die Sparkasse in Duisburg ausdrücklich vor einer neuen miesen Masche!

Demnach werden Kunden telefonisch kontaktiert, die Betrüger geben sich dann als Sparkassen-Angestellte aus. Noch mehr: Sie seien Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse Duisburg! Dreister geht’s kaum noch.

Sparkasse in Duisburg warnt Kunden

Der miese Vorwand sieht dabei so aus: Angeblich hätte die Firma „Zando“ mehrfach versucht, höhere Geldbeträge vom Konto des Kunden abzubuchen. Zur Sicherheit müsse der Magnetstreifen der EC-Karte überprüft werden – und dafür sei es notwendig, dass die Sparkasse die EC-Karte und die PIN erhält. Die PIN wird direkt am Telefon erfragt.

Dann geht es aber noch weiter: Nach dem Telefonat werde eine Auszubildende die Kunden besuchen, um die Karte zur Überprüfung mitzunehmen. An nächsten Tag sollen die Kunden dann eine Rückmeldung erhalten. Jetzt warnt die Sparkasse Duisburg eindringlich alle Kunden!

Sparkasse: „Wenden Sie sich direkt an die Polizei“

Niemals sollte die PIN anderen Menschen mitgeteilt werden. Sparkassen-Mitarbeiter würden zudem niemals nach der PIN fragen. Die Sparkasse appelliert: „Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei.“ Man dürfe sich zudem nicht ausfragen lassen, denn weder Sparkasse noch Polizei fragen nach Passwörtern, Bankdaten und Kontostand.

Mehr News:

Jetzt kooperieren Sparkasse und die Polizei im Kampf gegen Trickbetrüger, erstellten gemeinsam die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“. So warnt man gemeinsam vor mehreren perfiden Betrugsmaschen, mit denen sich Straftäter an Wertsachen und Geld der Kunden bereichern. Die Broschüre ist in allen Filialen der Sparkasse Duisburg erhältlich.