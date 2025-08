Änderung bei der Sparkasse – Kunden merken es erst beim Bezahlen

Die klassische Girokarte erhält ein praktisches Update, das Millionen Sparkassen-Kunden in Deutschland betrifft.

Und mit dieser neuen Funktion können Sparkassen-Kunden jetzt beim Bezahlen automatisch Payback-Punkte sammeln – ganz ohne extra Karte oder Scan an der Kasse.

So funktioniert das neue Bonusprogramm der Sparkasse

Denn wer seine Sparkassen-Karte in der Payback-App registriert, sammelt beim Einkaufen bei teilnehmenden Partnern automatisch Punkte – das verkündete nun die Punktesammel-App selbst. Ganz nach dem Motto: Einfach Karte zücken, bezahlen und sparen.

++ Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. droht Gefahr fürs Konto – es geht um ihre PIN ++

Das Ganze läuft über das neue „Girocard Bonus“-System: Beim Bezahlen erkennt es, ob die Karte mit Payback verknüpft ist. Dann werden Punkte direkt gutgeschrieben. Bisher ist die Sparkasse hier Vorreiter, andere große Banken bieten so etwas noch nicht an.

Payback-Konto mit Karte verknüpfen – so gehts

Die Verknüpfung deiner Sparkassen-Karte mit Payback ist dabei ganz einfach und in nur zwei Schritten erledigt. Zuerst meldest du dich in der S-Vorteilswelt an und wählst dort die Sparkassen-Karte aus, die du mit Payback verknüpfen möchtest. Im Anschluss wirst du automatisch zu Payback weitergeleitet, wo du dich in dein bestehendes Konto einloggst oder ein neues Konto anlegst.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für die Verknüpfung brauchst du nur deinen Zugang zum Online-Banking, die Anmeldedaten für die S-Vorteilswelt sowie dein Payback-Konto inklusive Login-Daten. Sobald alles verbunden ist, kannst du beim Bezahlen mit deiner Sparkassen-Card ganz bequem Punkte sammeln.

Mehr News:

Apropos Sparkasse: Nun warnt die Bank ihre Kunden vor dieser Münze – erfahre HIER, worum es geht.