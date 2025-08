Drama bei Katy-Perry-Konzert – es geschah mitten auf der Bühne

Während ihres Konzerts in Detroit sorgte Katy Perry für einen unvergesslichen Abend – doch nicht nur wegen ihrer Musik. Bei ihrer Performance in der „Little Caesars Arena“ kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Als Perry Fans auf die Bühne holte, um ihren Auftritt mit kleinen Rasseln zu begleiten, wurde der Moment für eine junge Frau namens McKenna zu aufregend.

Kurz darauf fiel McKenna in Ohnmacht, doch Perry bewies Einfühlungsvermögen und reagierte schnell. Der Vorfall zeigt, warum die Pop-Ikone von ihren Fans nicht nur für ihre Hits, sondern auch für ihre Fürsorglichkeit geschätzt wird.

Katy Perry unterstützt ihren Fan

Zu Beginn der Aktion sprach Katy Perry ihren Fan „ntv“ zufolge ermutigend an: „Du strahlst so hell. Dein Licht ist so hell. Ich habe dich gesehen und deshalb wollte ich dich auf dieser Bühne haben, damit du dein Licht mit allen teilen kannst.“ Doch dann bemerkte die Sängerin, dass es ihrer jungen Besucherin nicht gut ging. „Lass uns atmen. Du schaffst das,“ sagte sie, bevor McKenna ohnmächtig wurde. Ein erschreckender Moment für alle Anwesenden.

+++ Katy Perry und Orlando Bloom: Plötzliches Beziehungs-Update! +++

Das Konzert wurde kurz unterbrochen, während Katy Perry sich um McKenna kümmerte. Geistesgegenwärtig half sie, die junge Frau hinzulegen, und übergab sie dem medizinischen Personal. Videoaufnahmen zeigen, wie Perry Wasser reicht und die Sanitäter unterstützt. Das Engagement der Künstlerin und die Zusammenarbeit mit ihrem Team halfen dabei, die Situation schnell unter Kontrolle zu bringen.

Gebete für McKenna

Während McKenna hinter der Bühne versorgt wurde, zeigte Katy Perry erneut ihre einfühlsame Seite. Gemeinsam mit der verbleibenden Fangruppe sprach sie ein Gebet: „Lieber Gott, wir beten für McKenna, dass sie vollständig zurückkommt, heller und besser denn je. Amen.“ Kurz darauf konnte die Sängerin erleichtert Entwarnung geben: Während sie ihren Hit „Roar“ performte, erklärte sie vor ihrem Publikum: „McKenna geht es übrigens großartig!“

Im Anschluss an die Show äußerte Katy Perry Verständnis für McKennas Anfall: „Es ist so viel. Manchmal ist man so mutig und geht auf die Bühne und dann ist es überwältigend. Ich verstehe dieses Gefühl.“ Perry sorgte mit ihrer Reaktion nicht nur für die Sicherheit ihres Fans, sondern stellte auch einmal mehr unter Beweis, was für eine fürsorgliche und authentische Persönlichkeit sie ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.