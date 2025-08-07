Bürgergeld-Empfänger meisterte Bewerbungsgespräch – doch es geht ihm an den Kragen

Bürgergeld-Empfänger Dieter, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, will es endlich schaffen: Nach jahrelanger Arbeitslosigkeit möchte er einen festen Job und wieder richtig Fuß fassen.

Bahnt sich nun endlich ein Happy End an? Seine lange Jobsuche könnte nämlich bald ein Ende haben. Denn Dieter hatte erfreulicherweise ein Vorstellungsgespräch. Jetzt gibt er erste Einblicke.

Bürgergeld-Empfänger absolvierte Vorstellungsgespräch

Wie fällt seine Bilanz aus? Sofort wird deutlich: Dieter ist scheinbar ernüchternd. Ganz deutlich sagt er: „Es ist nicht so eine Firma, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sie ist für Menschen, die länger arbeitslos waren und wieder ins Arbeitsklima reinfinden sollen.“

Nach einer kurzen Schnupperzeit soll Dieter herausfinden, ob ihm die Arbeit Spaß macht und ob er weitermachen möchte. Vor seiner Ehefrau Carmen hielt Dieter die Planungen zunächst geheim.

Seine Ehefrau geht ihn scharf an

Doch nun nimmt sie den Bürgergeld-Empfänger ordentlich ins Kreuzverhör und dabei fallen auch scharfe Worte. „Mit einem Rasierer hast du schon wieder Krach gehabt, oder? Wenn man sich bewirbt, geht man da anständig hin. Wenn ich komme wie ein Loser, sagen sie gleich: ,Du kannst direkt wieder gehen.‘“

Und Dieter? Der versucht sie zu ignorieren und reagiert humorvoll. Der Bürgergeld-Empfänger nimmt ihre Aussagen nicht ernst. Hat Carmen am Ende doch recht? Bringt Dieter sein aktueller Look vielleicht sogar in Schwierigkeiten?

Die kommenden Episoden der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ werden es enthüllen. Die neue Folge wird am Montag (04. August) um 15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Außerdem ist sie am Mittwoch (06. August) um 0.15 Uhr zu sehen. Und schon jetzt vorab bei RTL+ abrufbar.