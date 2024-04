Kreuzfahrt: Billig-Alkohol auf Aida-Schiffen? Gast in Rage – „Werden nur abgezockt“

Wer sich für ein Schiff der Aida-Flotte entscheidet, der bucht auch gerne mal ein Getränkepaket mit hinzu. Denn anders als bei TUI sind Cocktails, manche Softdrinks oder auch andere alkoholische Getränke nicht mit im Preis enthalten.

Die verschiedenen Getränkepakete kosten auf den Aida-Schiffen von 12,90 Euro bis zu 34,90 Euro pro Person und pro Tag. Da erwarten die Passagiere auch eine entsprechende Qualität. Doch wie ein Kreuzfahrt-Urlauber gegenüber unserem Partnerportal „Moin.de“ berichtet, habe er eine ganz andere Erfahrung gemacht.

Kreuzfahrt-Passagier berichtet Schockierendes

Wer eine Aida-Kreuzfahrt bucht, der ist sich gewiss, dass er auch mal einen ganzen Tag auf dem Schiff verbringt. Langeweile kommt deshalb jedoch nicht auf, denn von morgens bis abends gibt es ein breites Unterhaltungs-Programm.

Show, Partys, ein Besuch im Casino – die Optionen sind vielfältig. Besonders beliebt ist natürlich auch das Pooldeck, wenn die Sonne scheint. Auf der Liege brutzeln und dabei ein paar Cocktails schlürfen? So stellen sich viele Kreuzfahrt-Fans ihren perfekten Urlaub vor. Auch Christian S. hat sich seine letzte Tour „Kanaren Madeira ab Teneriffa“ in etwa so ausgemalt.

Doch seinen Angaben zufolge musste er in den Bars eine erschreckende Entdeckung machen. „Die meisten Cocktails waren eklig, lieblos zusammengestellt und ungenießbar! Wenn ein Cocktail halbwegs genießbar war, hatte man einen herben Nachgeschmack im Mund und sofort Kopfschmerzen bekommen“, blickt er im Interview mit „Moin.de“ zurück.

„Bei Aida werden die Kunden nur noch abgezockt“

Er habe zwar Markenflaschen, doch der Inhalt sei nicht in Cocktail-Gläser geflossen. „Diese wurden zum Teil hinter der Bar aus Kanistern wieder aufgefüllt. Richtiger Markenalkohol wird hier bestimmt nicht angeboten – die Reederei Aida zieht überall das Geld bis zum letzten Cent raus“, so seine heftigen Vorwürfe gegenüber Aida Cruises. Er ist sich sicher: „Bei Aida werden die Kunden nur noch abgezockt!“

