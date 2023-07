Urlaub an Nordsee und Ostsee endet für Touristen im Desaster – weil sie DAS nicht bedacht haben

Der Urlaub an der Nordsee und der Ostsee fällt bei vielen Touristen aktuell buchstäblich ins Wasser – schuld ist das aktuelle Grusel-Wetter. Denn von Sommer, Sonne, Sonnenschein fehlt derzeit jede Spur. Doch wer einen Urlaub am Strand in Deutschland im Juli bucht, der erwartet doch eigentlich genau das.

Für viele Menschen endet der Urlaub an der Nordsee und der Ostsee aktuell also gerade im absoluten Desaster. Statt Strandtage ist eher Abhängen in der Unterkunft angesagt. Was viele Urlauber nicht bedacht haben: Sie hätten auch einfach eine Wetter-Versicherung abschließen können! Doch was hat es damit auf sich?

Urlaub an Nordsee und Ostsee: Zwei Brüder können deine Ferien retten

Wie die „Bild“ berichtet, haben die Brüder Nikolaus (38) und Peter Haufler (35) eine Versicherung gegen Regen im Urlaub erfunden! Die zwei sind mit ihren Start-Up „Wetterheld“ am Start – absolut einzigartig für Privatpersonen in Deutschland!

Und diese Versicherung funktioniert so: Der Kunde kann wählen, wie hoch die Entschädigung pro Tag ausfallen soll. Die Spanne liegt dabei zwischen 50 und 300 Euro. Dementsprechend variiert die Versicherungsprämie zwischen 3 und 10 Euro am Tag. Ein Regentag gilt als Tag, an dem in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr zwischen 1,9 und 2,9 mm Regen fällt. Der mm-Wert variiert allerdings je nach Ort.

Versicherung muss 14 Tage im Vorfeld abgeschlossen werden

Und um auch die korrekten Versicherungsbeiträge für die verschiedenen Urlaubsziele zu berechnen, nutzen die Brüder die Daten aus einer Wetterstation. Abhängig vom Reiseort greift die Versicherung dann beim ersten oder zweiten Regentag. Die Regen-Versicherung muss spätestens 14 Tage vor der Reise abgeschlossen werden. Tritt der Versicherungsfall ein, wird die Summe innerhalb einer Woche ausgezahlt. Bisher können allerdings nur Ziele in der EU versichert werden, wie die „Bild“ schreibt. Hätten das die Urlauber an der Nordsee und der Ostsee bloß früher gewusst!