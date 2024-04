Urlaub in Bayern: Touristen geraten auf Zugspitze in Not – unfassbar, welchen Fehler sie begingen

Dieser Urlaub in Bayern wäre fast zum Horror-Trip geworden! Die Zugspitze ist mit 2.962 Metern der höchste Gipfel und gleichzeitig Deutschlands höchster Berg. Das Zugspitzmassiv liegt südwestlich von Garmisch-Partenkirchen in Bayern und im Norden Tirols. Kein Wunder, dass Berg- und Wanderfreunde gern Urlaub in Bayern machen.

Doch für zwei Niederländer wäre das Erklimmen des Bergs fast der sichere Tod gewesen. Sie wollten am Dienstag (16. April) zu Fuß hochsteigen, doch der plötzliche Wetterumschwung brachte das Duo in ernste Schwierigkeiten. Das ist schon prekär genug, doch es wurde noch dramatischer, denn: Die Touristen aus unserem Nachbarland waren nur mit Jogginghose und Sneaker unterwegs!

Urlaub in Bayern: Touristen von Zugspitze gerettet

Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen teilt auf Facebook mit: „Es schien sich herausgestellt zu haben, dass weder Sneaker noch Jogginghosen tauglich sind, um damit im Winter die Zugspitze zu besteigen“. Tja, trotz der Ironie kann man schon einen Vorwurf daraus lesen.

Zu Recht, denn die Niederländer waren völlig durchgefroren und schlecht ausgerüstet. Auf 2.051 Metern war Schluss, sie alarmierten die Bergwacht. Gegen 15 Uhr wurden sie von zwei Bergrettern und einem Hubschrauber der Polizei Oberbayern Süd bei turbulenten Windverhältnissen gerettet.

Niederländer waren in Jogginghose und Sneaker unterwegs

Es ist trotz der schlechten Ausrüstung erstaunlich, dass das Duo überhaupt so weit gekommen ist. Einige User fordern unter dem Facebook-Beitrag der Bergwacht, dass die Niederländer für den Rettungseinsatz zahlen sollten.

Ein Teil des Zugspitzmassivs liegt auf österreichischem Staatsgebiet, über seinen Westgipfel verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Südlich des Berges schließt sich das Zugspitzplatt an, eine Karst-Hochfläche mit zahlreichen Höhlen.

Die erste namentlich nachgewiesene Besteigung der Zugspitze gelang 1820 dem Vermessungsingenieur und damaligen Leutnant des bayerischen Heeres, Josef Naus, seinem Messgehilfen Maier und dem Bergführer Johann Georg Tauschl.