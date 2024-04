Verkehr: Neue Regel in beliebter City im Anmarsch – nicht nur Autofahrer sollten sie kennen

Wer hierzulande oder auch im Ausland im Verkehr unterwegs ist, der sollte sich mit den Regeln bestens auskennen. Denn ein Verstoß kann böse Folgen haben, so häufig ein dickes Bußgeld oder gar schlimmeres. Viele Autofahrer haben durch einen kleinen Faux-Pas auch schon ihre Führerscheine für einige Zeit abgeben müssen.

Auch in einer Urlaubs-Metropole kommt auf die Teilnehmer des Verkehrs eine wichtige Neuerung zu. Eine neue Regel tritt ab Mitte April in Kraft. Wer sie missachtet, kann auch schnell andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen!

Verkehr: „Erhöhtes Risiko für unsichere Situationen“

Die neue Regel ist jetzt in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam im Anmarsch. Die Radstadt ist vor allem für seinen regen Fahrradverkehr bekannt. Doch auch mit dem Auto sind hier zahlreiche Bewohner und Touristen im Verkehr unterwegs. Ab dem 18. April müssen sie sich aber an eine neue Regel halten.

Denn ab diesem Stichtag will die Stadt in den Niederlanden den Straßenverkehr nicht mehr nach Fahrzeugtypen, sondern nach Geschwindigkeiten aufteilen. Damit sollen gerade Radwege laut der Gemeinde Amsterdam wieder sicherer und ruhiger gemacht werden. „Aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeitsunterschiede der Fahrzeuge ist der Überholbedarf groß. Dadurch entsteht ein Gefühl der Unsicherheit und ein erhöhtes Risiko für unsichere Situationen“, kritisiert Amsterdam. Vor allem durch Elektrofahrräder, kurz auch E-Bikes, sei dieses Risiko deutlich gestiegen.

HIER gilt die neue Regel

Bei der neuen Regel handelt es sich erstmal wohl nur um einen Test. Dabei wolle die Stadt versuchen, dass sich schnelle Radfahrer und Autos eine Straße teilen. Radwegen seien dann nur noch für Radfahrer gedacht, die mit einer Geschwindigkeit von unter 20 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. Für Autos gilt dann dort weiterhin eine „Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. E-Bikes dürfen eine Tretunterstützung bis maximal 25 Kilometer pro Stunde leisten“.

Markierungen sollen Radfahrer und Autofahrer auf die neue Regel hinweisen. Bis einschließlich 19. Juli 2024 soll diese auf dem Straßenabschnitt Eerste Constantijn Huygensstraat und der Bilderdijkstraat zwischen Overtoom und Kinkerstraat erprobt werden. Verläuft der Test erfolgreich, könnte die neue Regel auch im Verkehr auf andere Stellen ausgeweitet werden.