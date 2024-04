Tirol: Deutscher stürzt in den Tod – letzte Nachricht an die Familie ließ Böses ahnen

Schon wieder ein tödliches Berg-Drama in Tirol! Seit Jahresbeginn sind bei mehreren Unglücken Menschen gestorben, darunter auch immer wieder Deutsche.

Der aktuelle Vorfall in Tirol ist auch deshalb besonders tragisch, weil der 43-jährige Deutsche offenbar ahnte, dass seine Bergtour womöglich kein gutes Ende nehmen könnte. Das geht aus einer letzten Nachricht hervor, die er noch an seine Familie schickte. Stundenlang waren die Angehörigen in Sorge – bis es schließlich traurige Gewissheit gab.

Tirol: Mann sagte seiner Familie, er wolle umkehren

Aber der Reihe nach. Ein Mann aus Stuttgart ist bei einem Absturz in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Tirol am Sonntag (7. April) berichtete, sei der 43-Jährige bereits am Tag zuvor alleine zu einer Tour auf die Schneidspitze im Gebiet von Wängle aufgebrochen.

In einer Videobotschaft berichtete er dann allerdings am Vormittag seinen Verwandten, dass er die Wanderung knapp unterhalb des etwa 2.000 Meter hohen Gipfels in Tirol abbreche. Der weitere Aufstieg erschien ihm offenbar zu gefährlich. Jedenfalls kündigte er an, umkehren zu wollen.

Nachdem der Wanderer am Samstag nicht zurückgekehrt war, alarmierte seine Familie die Polizei in Füssen, die wiederum die Kollegen in Tirol informierte. Am Sonntag entdeckte die Besatzung eines Polizei-Hubschraubers den Vermissten. Er befand sich in steilem Gelände unterhalb des Gipfels nahe der Grenze zu Bayern. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Er war bereits tot.

Aufgrund der Spuren geht die Polizei Tirol davon aus, dass der 43-Jähriger auf einem Schneefeld ausgerutscht und über rund 150 Meter abgestürzt war.