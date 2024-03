Österreich: Deutsche verfängt sich mit Gleitschirm in Gondelbahn – und stürzt in den Tod

Tragisches Unglück in Österreich. Eine Frau aus Deutschland hat sich bei einem Flug mit ihrem Gleitschirm in einer Gondelbahn verfangen. Laut Informationen der Polizei stürzte sie anschließend in den Tod. Der Frau konnte nicht mehr geholfen werden.

Österreich: Hier kam es zum Unglück

Nach ersten Informationen der Polizei ist eine Gleitschirmpilotin aus Deutschland gegen eine Seilbahngondel geprallt und dabei tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich am Sonntag (17. März) im Brixental in Tirol. Die 65-jährige Frau soll dabei vom Gipfel der Hohen Salve bei Hopfgarten im Brixental in Tirol gestartet sein.

Bereits kurz nach dem Start ist ihr Paragleiter dann aus zunächst unbekannter Ursache abgedriftet und dann in eine Gondelbahn geraten. Nach dem Zusammenstoß verlor die Frau wohl die Kontrolle und stürzte in die Tiefe.

Österreich: Fangleinen des Gleitschirms durchtrennt

Nach Angaben der Polizei hatten sich der Gleitschirm der 65-Jährigen und dessen Fangleinen zunächst über die Seilbahnseile gelegt. Dabei blieb die Pilotin unter den Seilen hängen und krachte dann in eine bergwärts fahrende Gondelkabine.

Bei dem Aufprall wurden auch zwei Menschen innerhalb der Kabine leicht verletzt. Tragisch für die Frau war, dass die Fangleinen des Gleitschirms von der Gondel durchtrennt wurden, sodass die Frau im freien Fall zu Boden stürzte. Der Aufprall war so heftig, dass sich die 65-jährige Frau dabei die tödlichen Verletzungen zugezogen hat.