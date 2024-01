Essen: Fürchterlicher Unfall im Winterurlaub – Helfer können Mann nicht mehr retten

Dramatischer Vorfall beim Wintersport! Ein Mann aus Essen ist bei einem Zusammenstoß mit einem Jugendlichen tödlich verunglückt.

+++ Tirol: Tragischer Gondel-Absturz in Ski-Gebiet – Familie aus Dänemark schwer verletzt +++

Noch sind verschiedenen Fragen offen. Vor allem diese: Wie konnte es zu dem Unfall kommen, wo die Ski-Piste doch sogar für Anfänger gut geeignet ist? Aber der Reihe nach.

64-Jähriger aus Essen stößt mit Jugendlichem zusammen

Wie die österreichische Polizei am Dienstag mitteilte, ist bereits am Montag (29. Januar) gegen 15 Uhr ein Snowboarder aus Deutschland bei einem Zusammenstoß ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich demnach im Skigebiet Nauders in Tirol.

+++ Essen: Polizist bei Auto-Attacke fast totgefahren – Ermittler stehen vor einem großen Rätsel +++

Der 64-jährige Mann aus Essen war mit seinem Snowboard auf der „Zirmabfahrt West“, einer blauen Piste in 2.300 Metern Höhe, unterwegs. Dort stieß er mit einem 16-jährigen Skifahrer aus Dänemark zusammen und wurde dabei tödlich verletzt. Ein Zeuge des Unfalls versuchte noch vergeblich, den Essener wiederzubeleben – letzten Endes aber vergeblich.

Polizei ordnet Obduktion an

Der 16-jährige Skifahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Zams geflogen. Zur Schwere der Verletzungen der beiden Wintersportler machte die Polizei keine Angaben. Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber, die Pistenrettung Nauders, die Alpinpolizei und die Polizei Nauders.

Mehr Themen:

Die „Zirmabfahrt West“ zählt zu den breitesten Pisten in Österreich. Und überhaupt eignen sich blaue Pisten gut für Ski- und Snowboard-Anfänger. Warum der Mann aus Essen und der Jugendliche aus Dänemark dennoch zusammenprallten, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Behörden ordneten eine Obduktion des Toten an.

Erst am Samstag hatte sich in den Tiroler Bergen ein Unglück ereignet. Eine befreundete Gruppe aus Deutschland machte Ski-Urlaub in Österreich, als sie von einem Lawinen-Unglück erfasst wurde. Für eine 28-Jährige kam jede Hilfe zu spät (>>> hier die Einzelheiten).