Beliebtes Festival in NRW vor dem Aus? Jetzt herrscht bittere Gewissheit

Köln verwandelt sich zur fünften Jahreszeit in eine Karnevalshochburg, das Phantasialand sorgt für Höhenflüge und die Ski-Pisten in Winterberg lassen jedes Schnee-Herz höher schlagen. Eines ist klar: NRW hat viel zu bieten.

Und auch das eine oder andere Festival sorgt für Jubel, doch nun steht ein beliebtes Festival möglicherweise vor dem Aus. Viele fragen sich: „Wie geht es weiter?“

NRW: Panama Open Air verwirrt Fans

Unter einem Instagram-Beitrag eines der beliebtesten Festivals in Bonn (NRW) fragt ein User: „Wie geht’s weiter mit euch?“ Dabei ist nicht etwa das Unifest oder gar das Greenjuice Festival gemeint, sondern das Panama Open Air.

Dieses findet seit 2016 in der Bonner Rheinaue statt. Bisher traten dort auch international bekannte Künstler wie The Black Eyed Peas, Rita Ora oder der Rapper Tyga auf. Auch Marteria sorgte hier 2024 für mitsingende und vor allem begeisterte Musik-Fans.

++ Essen: Kurz vor Festival-Auftakt zeichnet es sich ab – aus der Traum? ++

Doch trotz der guten Stimmung vor Ort herrschte hinter den Kulissen schon lange Unruhe. So war bekannt, dass die Veranstaltung in eine finanzielle Notlage geraten war. Es war also unklar, ob das Event 2025 noch stattfinden würde. Dabei ist kurios, dass der Veranstalter auf seiner Internetseite noch immer für das Panama Open Air 2025 wirbt.

Es werden sogar vergünstigte „Treuetickets“ angeboten. Hierfür müssen sich die Fans lediglich auf der Homepage registrieren. Doch wer seine Daten dort preisgibt, wird leider keine Tickets erhalten, auch keine vergünstigten.

„Endgültige Geschichte“: Festival ist Insolvenz

Grund dafür ist, dass es das Panama Open Air nicht mehr geben wird, weder 2025 noch in den kommenden Jahren. Andreas Schulte-Beckhausen, der Insolvenzverwalter, betonte dazu in einem Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, das Festival sei „endgültig Geschichte“.

Mehr News aus NRW:

Und nicht nur das Panama Open Air verschwindet (wahrscheinlich) für immer von den Festival-Kalendern der Fans, sondern auch eine andere beliebte Veranstaltung. Die letzte Ausgabe von „Olgas Rock“ in Oberhausen steht bevor. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten. HIER erfährst du mehr.