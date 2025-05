Letztes Olgas Rock: Jetzt steht es fest

Seit dem 1. Mai ist es klar: Das Olgas Rock wird in der bisherigen Form in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden. Pünktlich zum 25. Jubiläum verabschieden sich die Veranstalter aus dem Olga Park in Oberhausen.

Damit diese letzte Ausgabe des Festivals für immer in Erinnerung bleibt, haben die Veranstalter ein denkwürdiges Line-up in petto. Zwei Namen wurden bereits verraten, nun folgen weitere.

Olgas Rock verrät weitere Acts

Am 8. bis 9. August findet das Umsonst-und-draußen-Festival ein letztes Mal im Olga-Park in Oberhausen statt. Lange Zeit hielten sich die Veranstalter noch bedeckt, welche die künftigen Acts bei der 25. Jubiläumsausgabe sein werden. Zumal die Nachricht über das Aus erst einmal alles andere überschatteten.

Auch interessant: Oberhausen: Aus für Kult-Event! Fans gehen auf die Barrikaden – „Nicht sterben lassen“

Nach zwei ersten Namen – Butterwegge und Engst – wächst das Line-up nun fröhlich weiter. Die Veranstalter haben zwei weitere Namen gedroppt: Callejon und The Magic Flip. Vor allem Callejon dürfte Fans des Umsonst-und-draußen-Festivals erfreuen, denn sie zählen zu den ganz großen Namen der Metalcore-Szene. Mit mittlerweile sieben Top-10-Alben, Features mit K.I.Z, Kreator, Ice-T oder Bela B von den Ärzten sind sie aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken.

Olgas Rock: Das Line-up wächst

In ihren 20 Jahren Bandgeschichte haben Callejon dem Olgas Rock bereits einen Besuch abgestattet, das ist mittlerweile schon elf Jahre her. Im August folgt also die lang erwartete Rückkehr. Für The Magic Flip ist es sogar der dritte Auftritt beim kostenlosen Festival im Olga Park – kein Wunder, sie sind eben auch gebürtige Oberhausener.

Mehr News:

Mit ihrem melodischen Punkrock wollen sie auch dieses Jahr wieder den Massen einheizen. Dafür haben sie ein brandneues Album im Gepäck, das passenderweise den Namen „Surprise“ trägt. Gute Laune, viel Energie und Material zum Mitsingen – The Magic Flip ergänzen das bestehende Line-up perfekt. Mehr zu den bisherigen Verkündungen liest du >>hier.