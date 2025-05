Letztes Olgas Rock steht bevor – jetzt erreicht Besucher die Nachricht

Seit dem 1. Mai ist es offiziell: Dieses Jahr wird das Olgas Rock zum letzten Mal stattfinden. Nach 25 Jahren geht die Ära des Umsonst-und-draußen-Festivals zu Ende – sehr zu Bedauern der Fans und Besucher.

Nach der niederschmetternden Nachricht am jetzt wieder eine gute: Die ersten Acts beim Olgas Rock 2025 stehen. Wer hier im August im Olga-Park in Oberhausen die Bühnen zum Beben bringt, erfährst du hier bei uns.

Olgas Rock gibt erste Acts bekannt

Am 8. bis 9. August heißt es ein letztes Mal „Eintritt frei!“ im Olga-Park in Oberhausen, wenn die finale Ausgabe des Olgas Rock-Festivals an den Start geht. Lange hielten sich die Veranstalter bedeckt, welche die künftigen Acts bei der 25. Jubiläumsausgabe sein werden. Nun haben sie zwei Namen genannt.

Und der erste ist längst kein unbekannter: „Butterwegge“ sind bereits drei Mal beim Olgas Rock aufgetreten (2017, 2019 und 2022). Ihre Mischung aus Reggae, Folk und Punkrock – sie selbst nennen es ironisch „Alko Pop“, reichert die Band mit politischen und dennoch unterhaltsamen Texten an.

Von der kleinen Kneipen-Show bis zur großen Festivalbühne haben sie schon vieles ge- und bespielt, auch als Support für Turbostaat, Slime und Betontod (übrigens beide auch beim Ruhrpott Rodeo dabei) oder Sondaschule. Vielleicht hast du sie auch schon auf dem Ruhrpott Rodeo in Bottrop oder dem Traumzeit Festival in Duisburg gesehen und gehört.

Olgas Rock: Jubiläum beim Jubliäum

Die zweite Band feiert in diesem Jahr ihr Olgas-Rock-Debüt. „Engst“ spielen eine Mischung aus Rock, Pop und Punk mit deutschen Texten. Gegründet hat sich das Berliner Quartett 2015 und seitdem drei Alben auf den Markt gebracht. Mit viel Power auf der Bühne werden feiern sie in diesem Jahr ihre große Jubiläumstour zum Zehnjährigen. Wie passend! Schließlich feiert das Olgas Rock ebenfalls sein Jubiläum.

„Mehr Infos coming soon“ heißt es zudem auf der Webseite des Festivals. Man darf also gespannt sein, mit welchen Namen die Veranstalter noch so aufwarten werden. Das Line-up wird sicherlich bald weiter wachsen.