Florian Wirtz: Transfer-Knall steht unmittelbar bevor – geht jetzt alles ganz schnell?

Es sind nur vier Emojis – doch sie versetzen die Fußball-Welt in Aufruhr! Wenn Fabrizio Romano (oder dessen Team) zum Handy greift, um auf „X“ die neusten Transfernews zu teilen, schauen die Fans gespannt zu. Und in den letzten Tagen ging es dabei natürlich häufig um Florian Wirtz.

Dessen Wechsel für eine XXL-Summe im dreistelligen Millionen-Bereich zum FC Liverpool nimmt immer mehr Formen an. Und jetzt deutet Transfer-Guru Romano: Schon in Kürze könnte der Transfer von Florian Wirtz endgültig in trockenen Tüchern sein.

Florian Wirtz: Einigung in Sicht

Zwei Angebote hat Bayer Leverkusen dem Vernehmen nach bisher abgelehnt. Liverpool testete, ob man den talentierten Mittelfeldspieler, auch für weniger bekommen könnte – doch die Vertreter der Werkself beharren auf ihrem Preisschild von 150 Millionen Euro.

Jetzt aber könnte sich der Durchbruch doch ankündigen. Am späten Freitagabend (6. Juni) ließ Romano auf „X“ aufhorchen. Er postete ein rotes Alarmlicht, zwei Augen, eine Sanduhr und eine Zielfahne. Soll wohl bedeuten: In Kürze geht der Transfer von Florian Wirtz über die Bühne.

Verhandlungen in der Endphase

Kurz zuvor hatte er bereits weitere Infos bezüglich des aktuellen Verhandlungsstands veröffentlicht. Liverpool werde den Deal in den nächsten Tagen zum Abschluss bringen. Die Verhandlungen würden sich in der Endphase befinden, die Details seien geklärt.

„Dann wird Wirtz zum Medizincheck reisen“, heißt es vom italienischen Journalisten weiter. Der Plan sei ihm bestätigt worden. Gut möglich also, dass es nach Deutschlands Spiel um Platz 3 in der Nations League alles ganz schnell geht.

Florian Wirtz kämpft um versöhnlichen Abschluss

Nach der bitteren Niederlage gegen Portugal kämpft die deutsche Nationalmannschaft um ein versöhnliches Ende der Nations League im eigenen Land. Doch das dürfte gegen Vizeweltmeister Frankreich alles andere als ein Selbstläufer werden. „Les Bleus“ waren ihrerseits in einem irren 4:5 gegen Spanien gescheitert.