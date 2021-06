Sparkasse: Kundin erhält mysteriösen Anruf – was sie dann macht, rettet ihr Geld

Es war ein Anruf, der das Leben der Sparkasse-Kundin für immer hätte auf den Kopf stellen können. Doch sie reagierte schnell.

Denn glücklicherweise kam der Sparkassen-Kundin der Anruf nicht ganz geheuer vor und sie handelte instinktiv so, wie es ihr jede Polizei geraten hätte.

Sparkasse: Eine Kundin erhielt einen mysteriösen Anruf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer / Eibner

Sparkasse: Kundin erhält rätselhaften Anruf, dann reagiert sie sofort

Bereits früh am Morgen klingelte bei der Sparkassen-Kundin aus Hanau das Telefon. Auf der anderen Seite der Leitung meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Sparkasse bei ihr, der behauptete, dass bei der Sparkasse eingebrochen worden sei. Die Kundin solle schnell kommen und gucken, ob noch alles in ihrem Schließfach sei, wie „op-online.de“ berichtet.

---------------

as ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

---------------

Doch die ältere Dame dachte gar nicht daran, dem Mann am anderen Ende der Leitung einfach zu glauben. Nach dem Telefonat rief sie selber bei der Sparkasse in Hanau an und erfuhr, dass es gar keinen Einbruch gegeben hatte.

Sparkasse: Der Anruf stammte keineswegs von der Bank. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Sparkasse: Kundin reagiert genau richtig

Offenbar handelte es sich bei dem Anrufer nicht um einen Sparkassen-Mitarbeiter, sondern um einen Betrüger. Wie diese an Geld oder Wertgegenstände der Opfer durch die Masche kommen wollen, ist noch nicht bekannt. Es wird gemutmaßt, dass sie, wenn ihre Opfer das Haus verlassen haben, dort einbrechen wollen.

---------------

Weitere Sparkassen-News:

Sparkasse, Commerzbank und Co.: Aufgepasst! Das können Kunden tun, wenn das Konto plötzlich teurer wurde

Sparkasse: Randale vor einer Filiale! Rund ein dutzend Menschen rasten aus

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Verlieren DIESE Kunden etwa bald ihr Konto?

---------------

Die Betrüger würden im Telefonbuch nach älterklingenden Namen suchen, um ihre Masche durchzuziehen. Die Polizei ermittle bereits zu den Anrufen. Sie rät, nach solchen Anrufen die Polizei zu kontaktieren. Auch ein Gegenanruf bei der Bank könne Klarheit schaffen.

Auch der Sparkasse Hanau ist die Masche der Betrüger schon bekannt. „Wir hatten in den letzten Tagen zehn bis zwölf Anrufe“, so eine Pressesprecherin gegenüber „op-online.de“. Und weiter: „Die Verbrecher suchen gezielt nach alt klingenden Namen im Telefonbuch, rufen die Leute an, verwickeln sie in ein Gespräch. Irgendwie entlocken sie den Senioren, dass sie bei der Sparkasse ein Konto oder Schließfach haben.“

Falls du einen Anruf bekommst, der angeblich von deiner Bank kommt, solltest du immer überprüfen, ob er tatsächlich von deiner Bank stammt oder nicht doch Betrüger ihr Unwesen treiben.

Eine DHL-Kundin reagierte ebenfalls, als sie mitbekam, was bei einer Paketlieferung ihres Bekannten passiert war. Sie meldete sich per Facebook zu Wort. Hier mehr >>> (gb)