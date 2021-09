Rewe-Rückruf: Achtung! Dieses Produkt solltest du auf keinen Fall essen!

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Produkt-Rückruf bei Rewe!

Bei diesem Produkt der Supermarktkette Rewe drohen Schimmelbildung und Vergärung – weit vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums!

Wichtiger Rückruf bei Rewe. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer; Montage: Der Westen

Rewe: Supermarkt ruft jetzt dieses Produkt zurück!

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um das Apfelmark der Eigenmarke Rewe Bio 700g. Das beliebte Produkt weist, wie „produktwarnung.eu“ berichtet, in der betroffenen Charge Schimmel- und Hefebildung (Vergärung) auf, wodurch es zum vorzeitigen Verderben des Apfelmarks kommen kann.

Das Apfelmark von Rewe Bio mit dem MHD 10.03.2024 sollte nicht verzehrt werden. Foto: Rewe

Von dem Rückruf betroffen sind Gläser des Apfelmarks mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.03.2024 und der EAN 4388844008571.

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, sollten es in keinem Fall verzehren.

Rewe-Rückruf: Kunden bekommen ihr Geld erstattet

Wie „produktwarnung.eu“ berichtet, ruft Rewe dazu auf, die betroffenen Gläser in den Märkten zurückzugeben. Der Kaufpreis wird den Kunden auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Gläser des selbigen Apfelmarks mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf nicht betroffen und können bedenkenlos verzehrt werden. (cm)

