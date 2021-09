Rewe: Mann hat verrückte Idee – jetzt steht sein Produkt bald beim Supermarkt im Regal

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Das selbst kreierte Produkt deutschlandweit in zahlreichen Geschäften vorfinden – diesen Traum haben wohl einige. Für einen Mann ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Sein Produkt findest du jetzt bei Rewe im Regal.

Hani Alhay konnte sein Glück kaum fassen: Bei der Vox-Show „Die leckerste Idee Deutschlands“ räumte sein Produkt ab. Er gewann die Sendung und darf seine Erfindung deutschlandweit in den Rewe-Märkten bestaunen – und seine Idee ist ziemlich verrückt.

Ein Mann hatte eine verrückte Idee und du kannst sie jetzt bei Rewe kaufen. (Symbolfoto). Foto: Oliver Berg / dpa

Rewe: Mann hat eine verrückte Idee und du kannst sie kaufen

Der Döner-Buden-Besitzer hat die Kartoffeldöner-Bratwurst erfunden. Diese ist bei Rewe für 4,50 Euro erhältlich. Sowohl in den Läden als auch online. „Geflügelbratwurst mit Kartoffel, Parmak Sucuk (nach einer Art Knoblauchwurst) und Spinat“: So wird die „Al Hay Kartoffeldöner-Bratwurst“ beschrieben.

Rewe: Kartoffeldöner-Bratwurst überzeugt beim Geschmackstest

„Ich freu mich, dass die Botschaft so angekommen ist. Ich habe erst am Anfang Angst gehabt, dass die mich nicht verstehen, weil ich mich nicht so gut ausdrücken kann. Aber sie haben meine Botschaft verstanden“, sagte Hani Alhay nach seinem Sieg gegenüber Moderator Amiaz Habtu.

Rewe: Erfinder freut sich, dass seine Botschaft angekommen ist

In der Sendung treffen die Gründer auf insgesamt 100 Supermarktkunden. Diese müssen sie bei der Verkostung von ihren Lebensmittel-Innovationen überzeugen. Der Sieger darf sich über einen Platz bei Rewe im Regal freuen.

Die Kartoffeldöner-Bratwurst ist jetzt also einer der Angebote, die du bei Rewe finden kannst. Das könnte der Beginn einer steilen Karriere für Hani Alhay und sein Start-Up sein.

