Reichsbürger-Razzia eskaliert ++ Polizist angeschossen ++ Täter festgenommen

Aufruhr in Baden-Württemberg! Bei einer Razzia in der polizeibekannten Reichsbürger-Szene von Reutlingen sind am Mittwochmorgen, den 22. März, plötzlich Schüsse gefallen. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz.

+++ DHL: Änderung bei Sendungsverfolgung – das müssen Kunden jetzt wissen +++

Die Polizei hatte danach den Einsatzort großräumig abgesperrt. Nun wird gegen den Schützen – mutmaßlich aus der Reichsbürger-Szene – ermittelt.

Reichsbürger schießt um sich – und trifft SEK-Beamten

Am Morgen war die Polizei in Reutlingen im Stadtteil Ringelbach unterwegs. Dort im sogenannten Reichsbürgermilieu lief ein Einsatz, organisiert durch die Bundesanwaltschaft. Die Beamten ermittelten erneut nach vergangenem Dezember gegen die bekannt gewordene Gruppe „Reuß“ und fuhr mit mehreren Zivilfahrzeugen durch die Stadt.

+++ Whatsapp: Kaum ein Nutzer weiß es – wer 30 Sekunden diesen Knopf drückt, kann ein verstecktes Feature nutzen +++

Bei der Durchsuchung einer Wohnung kam es plötzlich zu einem Zwischenfall. Ein Schuss fiel und ein SEK-Beamter wurde leicht verletzt. Eine bis dahin noch nicht verdächtige Person soll den Polizisten angeschossen haben. Sein Zustand sei aber stabil.

Polizei nimmt Täter fest

Nach dem Schuss hatte sich der Täter sofort ergeben und wurde von den Beamten festgenommen. Daraufhin hatte die Polizei den Tatort rundum weiträumig abgesperrt. Weitere Verletzten soll es nicht gegeben haben. Die Identität des Täters hat die Polizei bisher noch nicht mitgeteilt.

Mehr News:

Anfang Dezember hatte es in mehreren Bundesländern und auch im Ausland Razzien in Reichsbürger-Szenen gegeben. Die Polizei hatte damals 25 Verdächtige festgenommen und die Bundesanwaltschaft gegen 30 weitere ermittelt. Der Begriff Reichsbürger bezeichnet jene, die die Bundesregierung und ihre demokratische Struktur nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es seit 2022 deutschlandweit etwa 23. 000 solcher Reichsbürger gibt. Das sind 2.000 mehr als noch 2021. (mit dpa)