DHL: Änderung bei Sendungsverfolgung – das müssen Kunden jetzt wissen

Sobald ein Kunde mit DHL ein Paket verschickt oder empfängt, gibt es die Möglichkeit mit der Paketnummer zu schauen, wo sich die Sendung gerade befindet. Die sogenannte Sendungsverfolgung.

Doch diesen Service der DHL wird es bald nicht mehr geben. Aber es gibt einen Trick.

DHL streicht Sendungsverfolgung

Jeder DHL-Kunde kennt es: Man erwarte gerade ein Paket und möchte wissen, wann die Sendung denn endlich ankommt. Dafür gibt es die Sendungsverfolgung. Jeder Kunde hat dabei die Möglichkeit, den Ort, an dem das Paket sich gerade befindet, zu sehen. Doch das Unternehmen hat diesen Service nun vorerst gestrichen.

Seit März 2023 ist es für Kunden nicht mehr möglich, die Sendungsverfolgung zu benutzen. Die Social-Media-Abteilung bezog anschließend Stellung und schrieb auf Twitter auf Nachfrage eines Kunden: „Wir versuchen stetig, unsere Anwendungen zu optimieren. Momentan arbeiten wir an der Anzeige von Orten in der Sendungsverfolgung. Es kann daher vorkommen, dass Ihnen diese Informationen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständnis.“

Es ist aktuell aber nicht abzusehen, wann die Arbeiten beendet werden.

Trick für Sendungsverfolgung

Doch die Entfernung der Ortsangaben betrifft nicht nur die DHL-App sondern auch die Webseite. Allerdings gibt es einen Trick, wie man als Kunde dennoch einsehen kann, wo sich die Sendung derzeit befindet.

Wie das Online-Portal „paketda.de“ berichtet, sieht man unter dhl.com nach Eingabe der Ziel-Postleitzahl alle Sendungsaktualisierungen und zumindest auch die Information, in welchen Start- und Ziel-Paketzentren das Paket wann gescannt wurde. Immerhin etwas, werden sich viele Kunden denken.

Mehr News für dich:

Das ist aber nicht die einzige Änderung. Wer die Packstationen der DHL benutzt, kann sich Pakete, Päckchen und Briefe bequem und entspannt an einen sicheren Ort liefern lassen, auch wenn man nicht zu Hause ist. Die neue App sorgt jetzt dafür, dass Post-Kunden künftig viel schneller an eine Packstation kommen. Denn die App bündelt die wichtigsten Post- und Paket-Dienstleistungen. So kann man bereits Brief- oder Paketmarken kaufen, Sendungen per Live-Tracking verfolgen oder vorab benachrichtigt werden, wenn ein Brief kommt.