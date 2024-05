Lidl-Kunden droht Enttäuschung: Insider packt aus, was sie vor dem Muttertag wissen müssen

Das Fest der Liebe und Wertschätzung für alle Mamas steht vor der Tür. Der Muttertag (12. Mai) lädt dazu ein, den Müttern mit Blumen Danke zu sagen. Doch nicht jeder kann oder möchte für den traditionellen Blumengruß tief in die Tasche greifen. Viele greifen daher auf günstigere Optionen zurück, wie sie derzeit täglich bei Lidl zu finden sind.

+++ Lidl zieht Reißleine und macht Ernst – App-Nutzer suchen vergeblich +++

Doch ein Insider hat nun offenbart, dass Kunden ein paar Dinge beachten müssen, wenn sie Tulpen bei Lidl kaufen. Andernfalls droht am großen Tag eine herbe Enttäuschung.

Lidl-Farbcode zeigt Frische der Tulpen an

Ein Filialleiter gewährt auf TikTok regelmäßig Einblicke in mehr oder weniger große Geheimnisse aus dem Lidl-Alltag. Diesmal geht’s um Blumen – ein idealer Tipp für alle, die vor dem Muttertag bei den Tulpen zugreifen und dabei keine welke Überraschung erleben möchten. „An diesem farbigen Etikett erkennt ihr immer, ob eure Blumen frisch sind oder schon ein bisschen älter“, erklärte der Filialleiter in einem Video. Der Farb-Code auf der Blumenverpackung gibt demnach Aufschluss über das Lieferdatum.

+++ Lidl-Kunde betritt Filiale und kann nicht glauben, was er sieht – „Fühle mich wie im Jahr 2001“ +++

Die Einteilung sieht folgendermaßen aus: Weißes Etikett steht für Montag und Dienstag. Rot zeigt Blumen an, die am Mittwoch und Donnerstag geliefert wurden. Orange gekennzeichnet sind die Sträuße, die pünktlich zum Wochenende und somit auch rechtzeitig vor dem Muttertag im Laden stehen. Lidl-Kunden sollten die Farbskala an den Blumenständen im Auge behalten, um die Frische zu erkennen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Etikett-Geheimtipp zum Muttertag

Bei anderen Ketten wie beispielsweise Aldi gibt es keinen Farb-Code. Aber ein anderes Anzeichen, wie den Kommentaren unter dem TikTok-Vidoe zu entnehmen ist. Demnach werden dort alle Blumen, wenn sie zwei Tage im Laden stehen, um 50 Prozent reduziert.

Übrigens sehen nicht alle Lidl-Kunden den Farb-Code als notwendig an. „Also, ich sehe auch so den Blumen an, ob sie frisch sind“, kommentiert ein Nutzer auf TikTok. Keine Frage: Es greift wohl niemand zu Blumen, deren Blüten schon weit geöffnet sind oder die womöglich schon die Köpfe hängen lassen. Während der persönliche Blick auf die Blüten sicherlich ein guter Rat ist, bietet der Lidl-Filialleiter aber mit dem Etikett-Geheimtipp eine gute Hilfestellung, damit am Muttertag niemand von alternden Blumen überrascht wird.

Mehr Themen:

Übrigens: Wer mit dem Muttertagsstrauß eine bestimmte Botschaft transportieren möchte, der sollte zu diesen Blumen greifen, wie der Bayrische Rundfunk berichtet (in Klammern jeweils die Bedeutung): Gerbera (Freude, Zuneigung, Anmut), Orchideen (Eleganz, Klugheit, Bewunderung), gelbe Rosen (Freude, Glück, Dankbarkeit), rosafarbene Rosen (zärtliche Liebe), orange Rosen (Wärme, Glück, Hoffnung), Lilien (Schönheit, Reinheit, Liebe, Respekt), Margeriten (Natürlichkeit), Veilchen (Bescheidenheit, Geduld).