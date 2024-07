Lidl-Kunden machen es immer wieder – Filialleiter platzt vor Wut! „Wahnsinn“

Lidl-Filialleiter Kevin Kublik hat genug gesehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der bekannte Tiktok-Star (über 430.000 Follower) sich über dieses Verhalten bestimmter Lidl-Kunden aufregen muss.

Jetzt lässt der wohl bekannteste Filialleiter der Discounter-Kette in Deutschland seiner Wut freien Lauf. Was ihn so aufregt, würde wohl jeden auf die Palme bringen.

++ Lidl-Kunde versteht bei Blick auf Milch-Karton die Welt nicht mehr – „Verarsche“ ++

Lidl-Filialleiter schimpft über Kunden

Energisch stampft Kevin Kublik ins Lidl-Lager und ärgert sich vor seiner Kollegin über einen Einkaufswagen, der herrenlos herumstand: „Ohne Witz, jemand ist einfach weggegangen.“ Alle frischen Produkte seien warm. „Kannst alles wegschmeißen“, ärgert sich der Filialleiter. Käse, Eis, Joghurt, alles wandert in die Mülltonne.“

Auch interessant: Lidl-Kunden trauen an der Kasse ihren Augen nicht – Filial-Leiter muss eingreifen

„Ey, Wahnsinn, Leute“, poltert Kublik und kann einfach nicht verstehen, warum der oder die Kundin einfach abgehauen ist. Ihm sei klar, dass auch bei einem Einkauf ein plötzlicher Termin dazwischenkommen könne. Krankes Kind, Notfall bei der Arbeit oder was auch immer. Aber: „Man kann ja wenigstens an der Kasse Bescheid geben“, findet er.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das macht man einfach nicht“

Sein größter Wunsch wäre es, einen Kunden eines Tages dabei zu erwischen, wenn er den Einkaufswagen einfach so stehen lässt, um ihm eine kurze Frage zu stellen: „Warum?“ Seine klare Meinung: „Das macht man einfach nicht.“ Und dabei sei es belanglos, ob es um den Umsatz eines großen Konzerns gehe. „Wenn ich das bei jemandem zu Hause machen würde, der würde dich doch auch nicht freuen“, so Kublik.

Mehr Themen:

Viele Menschen pflichten dem Lidl-Filialleiter in der Kommentarspalte bei. Es gehe auch um Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und den Lebensmitteln. Ein Kunde, der bei der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz ist, beschreibt, wie man im Notfall bestenfalls reagiert: „Mir ist das schon dreimal passiert. Habe jedes Mal an der Kasse Bescheid gegeben und die haben den Wagen in die Kühlung gestellt.“