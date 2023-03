DHL: Packstationen vor großer Veränderung – das müssen Kunden wissen

Na, das wurde endlich mal Zeit! Wer nützliche Packstationen von DHL nutzt, kann sich Pakete, Päckchen und Briefe bequem und entspannt an einen sicheren Ort liefern lassen, auch wenn man nicht zu Hause ist. Jetzt sorgt die neue DHL-App dafür, dass Post-Kunden künftig viel schneller an eine Packstation kommen.

Denn die Post & DHL App bündelt die wichtigsten Post- und Paket-Dienstleistungen. So kann man bereits Brief- oder Paketmarken kaufen, Sendungen per Live-Tracking verfolgen oder vorab benachrichtigt werden, wenn ein Brief kommt.

DHL: Packstationen vor großer Veränderung

Auch für die Packstation ist die App nützlich, sie zeigt beispielsweise Details zu Packstation-Sendungen an, informiert Kunden per Push-Nachricht, sobald ein Paket abholbereit ist. Damit Kunden die aber erst nutzen können, ist eine Verifizierung via Aktivierungscode nötig, der per Brief verschickt wird. Mitunter kann das oft mehrere Tage lang dauern.

Eine neue Methode aber erlaubt die Freischaltung sofort! Denn mit der neuen App soll ab dem 23. März eine Authentifizierung direkt per FotoIdent, AutoIdent oder E-ID bereitstehen. Die Einrichtung einer Packstation klappt damit viel schneller und bequemer als vorher. Im Idealfall dauert das Ganze nur paar Minuten statt wie vorher mehrere Tage.

Mehr News:

Denn bisher ist es bei der Verifizierung für die Empfänger-Services von DHL Paket nötig, sich eine Adress-TAN nach Hause schicken zu lassen. Bei der Packstation gibt DHL dafür eine Dauer von bis zu fünf Tagen an! Hoffentlich bald die Vergangenheit…