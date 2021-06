Penny: Achte ab Samstag genau auf deinen Kassenzettel! Es hat einen ernsten Hintergrund

Penny: Der Discounter will mit einer besonderen Aktion auf ein Problem aufmerksam machen. (Symbolbild)

Neue Aktion beim Discounter Penny.

Dieses Mal geht es nicht um spezielle Rabatte oder andere Dinge für die Penny-Kunden – die Aktion hat einen sehr ernsten Hintergrund.

Penny verteilt an der Kasse bald DAS!

Auch wenn die Lieferdienste auch im Bereich der Supermärkte auf dem Vormarsch sind, gehen immer noch viele Deutsche bei Penny, Aldi und Co. einkaufen.

Das möchte der Discounter nun nutzen, um auch ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Dabei geht es dabei um Organspenden.

Penny: Aktion hat einen ernsten Hintergrund

Am Samstag den 5. Juni 2021 ist in Deutschland der Tag der Organspende. Auch der Discounter Penny hat sich hierfür etwas spezielles ausgedacht.

An diesem Tag soll das Thema Organspende aufmerksam machen und Menschen ermöglichen, sich dem Thema anzunähren. „Wir möchten helfen, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und den Helden danken, die anderen Menschen bereits das Leben gerettet haben“, heißt es unter anderem auf der Internetseite von Penny.

So will Penny auf das Thema Organspende aufmerksam machen

Allein in Deutschland warten derzeit 9200 Menschen auf ein Spendeorgan. Der Tag der Organspende soll dazu beitragen, dass es weniger werden. Penny wird aber nicht nur an dem 5. Juni etwas dafür machen, sondern ganze drei Tage.

Penny: Kunden erhalten vom 3. bis zum 5. Juni einen speziellen Kassenzettel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hanno Bode

„Wir wollen nicht nur reden, sondern machen. Drei Tage lang drucken wir in allen Märkten auf unsere Kassenzettel Organspendeausweise – für alle. Das sind über sechs Millionen Ausweise, die wir so in über 2.200 Nachbarschaften verteilen“, heißt es vom Discounter.

+++ Penny: Discounter nicht wiederzuerkennen! SO eine Filiale gibt es nur einmal in Deutschland +++

Wenn du nach deinem Einkauf den Organspendeausweise auf dem Kassenzettel unterschreibst, gilt dieser „wie der offizielle Organspendeausweis“. „Langfristig ist der offizielle Ausweis natürlich die bessere Alternative. Er wird in deinem Geldbeutel schneller gefunden und ist klar als Organspendeausweis zu erkennen, aber jeder Ausweis zählt.“ Wenn du also bei Penny an den drei genannten Tagen einkaufen gehst, lohnt sich der Block auf den Kassenbon besonders. (gb)