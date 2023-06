McDonald’s: Geheimnis um Sauce enthüllt – Kunden fassungslos! „Hatte keine Ahnung“

Sie passt perfekt zu Nuggets oder Pommes – die Süßsauer-Sauce von McDonald’s begeistert Fast-Food-Liebhaber schon lange. Doch viele wissen gar nicht, aus was die goldgelbe, klebrige Sauce besteht.

Eine Frau macht ihre Follower in einem TikTok-Video auf die Inhaltsstoffe der McDonald’s-Sauce aufmerksam. Nicht nur sie selbst war von ihrer Entdeckung überrascht, sondern vor allem auch andere Saucen-Liebhaber und Kunden.

McDonald’s: „Nie darüber nachgedacht“

„Bin ich die Einzige, die bis heute nicht wusste, aus welcher Frucht sie gemacht ist?“, fragt die TikTokerin in Bezug auf den Inhalt der Süßsauer-Sauce. „Raten Sie mal, raten Sie mal“, fordert sie ihre Community auf. Nachdem sie den Leuten einen Drei-Sekunden-Countdown gegeben hatte, lüftet sie dann das Geheimnis: „Es ist Aprikose!“

Die Leute zeigen sich in den Kommentaren ebenso erschüttert. „Ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt eine Frucht ist“, schrieb einer. Daraufhin antwortete die Frau: „Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nachgedacht, ich habe sie einfach gegessen. Irgendetwas sagte mir, dass ich die Zutatenliste lesen sollte, während ich meine Chips aß, und ich war schockiert.“

Ihre Entdeckung habe sie zum Nachdenken über andere Lebensmittel gebracht, die sie einfach so esse, ohne einen Blick auf die Inhaltsliste zu werfen. Ein anderer kommentiert: „Ich dachte erst, es wäre Ananas“. „Ich esse nichts anderes und würde nie darüber nachdenken“, gab ein weiterer TikTok-Nutzer zu. „Ich bin sicher, dass es auch Curry ist“, kommentierte ein anderer.

McDonald’s: Daraus besteht die Sauce

Doch liegt die Frau mit ihrer Entdeckung überhaupt richtig? McDonalds’s selbst schreibt auf der Website über die Zutaten: „Aprikosenmark, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Rapsöl, Salz, Gewürze (mit SELLERIE), natürliches Aroma (mit SOJA, WEIZEN), Verdickungsmittel: (E415), Karamellzuckersirup.“

Aprikose steht also tatsächlich an erster Stelle. Die Sauce vom Hersteller Develey Senf&Feinkost GmbH besteht laut Packung, die auch im Supermarkt erhältlich ist, neben dem Fruchtmark aus Aprikose auch das aus Pfirsich. An erster Stelle steht hier allerdings der Glukose-Fruktose-Sirup.