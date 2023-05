McDonald’s muss Schadensersatz zahlen – Kunde erhält 50.000 Euro!

Normalerweise schlagen Meldungen um McDonald’s hohe Wellen, die eine der Burger- oder eine andere Fast-Food-Kreation betreffen. Im jetzigen brisanten Fall geht es aber tatsächlich um eine Klage gegen „Big M“!

In einer McDonald’s-Filiale in Deutschland passierte nämlich ein Vorfall, den ein Kunde nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und der brachte ihm am Ende 50.000 Euro Schmerzensgeld ein. Doch was war hier geschehen?

McDonald’s-Kunde mit schweren Verletzungen

Schon 2018 soll ein Kunde im baden-württembergischen Bad Dürrheim einen heftigen Ausrutscher erlebt haben. Der 62-Jährige war in der McDonalds-Filiale so schwer gestürzt, dass dies schwerwiegende Folgen für ihn hatte.

Konkret war der Fast-Food-Kunde zwischen dem Toilettenflur und dem Gastraum auf einem frisch gewischten Boden weggerutscht. Dabei war er allerdings so schwer auf seine Schulter gestürzt, dass er für eine lange Zeit arbeitsunfähig war. Außerdem musste sich der Mann zwei Schulteroperationen unterziehen.

Infolgedessen hatte er gegen McDonald’s Klage eingereicht. Damals forderte er die horrende Summe von 60.000 Euro Schmerzensgeld. Doch diese wurde bereits 2021 abgewiesen. Dann nahm der Fall eine unerwartete Wende.

Fast-Food-Kette geht Vergleich ein

Denn abseits des Gerichtssaals haben sich der Kläger und der Betreiber der Restaurantfiliale nun laut „Bild“ auf einen Vergleich eingelassen.

Zwar kassierte der verärgerte McDonald’s-Kunde nicht die ursprünglich geforderte Summe an Schadensersatz. Dennoch habe der Fast-Food-Chef eine ebenso horrende Summe von 50.000 Euro an den Kläger gezahlt. Ob dieser jemals wieder die Filiale betreten wird, ist ungewiss. Doch bei diesem satten Plus auf seinem Konto dürfte das Fast Food für die nächsten Jahrzehnte locker zu bezahlen sein.