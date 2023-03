McDonald’s kündigt Oster-Überraschung an – diese Kunden haben was davon

Erst kürzlich entbrannten auf Facebook große Diskussionen zwischen McDonald’s-Kunden. Der Grund: Laut den Fast-Food-Fans bietet „Big M“ in Deutschland im Gegensatz zu anderen Restaurants aus dem Ausland immer seltener Aktionen, Motto-Wochen oder neue Burger-Kreationen an. Den Kunden geht das mächtig gegen den Strich (hier mehr).

Doch auf Nachfrage dieser Redaktion wurde bereits angekündigt, dass McDonald’s eine große Aktion zu Ostern plane. Schon am Donnerstag (23. März) wurde in deutschen Filialen der Oster-Countdown gestartet. Doch das soll noch nicht genug sein!

McDonald’s kündigt Oster-Schmankerl an

Wie der Fast-Food-Gigant jetzt auf seiner Facebook-Seite bekannt gibt, können sich Kunden auch noch auf ein weiteres Schmankerl freuen. Doch das gibt’s dieses Mal nicht im Restaurant zu finden.

Stattdessen wirbt McDonald’s mit einer Oster-Überraschung, die es nur „exklusiv in der App“ geben wird. Unter dem Motto „Sei nicht so eggnorant. Wait for the Easter Drop“ machte die Restaurant-Kette das Special publik. Wohingegen sich Handy-Nutzer jetzt freuen, schauen alle, die sich die App noch nicht auf ihr Smartphone geladen oder sogar überhaupt kein Smartphone besitzen, wieder mal in die Röhre.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für einige Kunden ist das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil: Einige können den Start des Specials gar nicht erwarten! „Kommt was eggstravagantes? Oder was eggstremes?“, will etwa einer wissen. Ein anderer hat sogar schon konkrete Wünsche, was sich hinter dem Ei in Regenbogenfarben verbergen sollte: „Als Easter Drop ein veganer Burger und vegane Nuggets?“

Mehr News:

McDonald’s: Kunden immer noch wegen Preisen schockiert

Doch auch einige kritische Stimmen sind unter der Ankündigung auf Facebook zu finden. „Vorab schon die Liste mit den sogenannten ‚Aktionen‘ gesehen. Hab mich vor lauter lachen nicht mehr eingekriegt! Für mich seid Ihr mit eurer Ideenlosigkeit und den unverschämten Preiserhöhungen auf dem absteigenden Ast!!“, meldet sich ein Kunde zu Wort. Auch eine andere Frau wird deutlich: „Mit Überraschungen reicht es langsam bei euch.“

Erst kürzlich deckten Kunden auf, dass sie bei ihrer Online-Bestellung bei McDonald’s viel tiefer in die Tasche greifen müssen, als wenn sie ‚old school‘ im Restaurant bestellen. Preisunterschiede von bis zu 2,05 Euro müssten Kunden demnach hinnehmen – plus Service- und Liefergebühren. Worin die Gründe für die Preisunterschiede liegen, erfährst du hier >>>.