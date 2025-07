Action will bei Kunden für Abkühlung sorgen – doch die haben nur Kritik übrig

Na, wenn da mal die Gemüter nicht überhitzen! Der Discounter Action ist längst zum beliebten Store avanciert, lockt Tausende Kunden in seine Filialen. Jetzt will das niederländische Unternehmen den Menschen was ganz Besonderes anbieten – passend zur Hitze kann man nämlich relativ günstig verschiedene Arten von Ventilatoren erstehen.

Auf Facebook gibt es mehrere Bilder von Modellen, versehen mit Preisen in Schweizer Franken. Schweizer Franken statt Euro? Ja, tatsächlich – ein Punkt, den viele Kunden auf der Social-Media-Plattform überhaupt nicht nachvollziehen können. Doch diese Kritik ist nicht das Einzige, was die Action-Kunden monieren…

Action will bei Kunden für Abkühlung sorgen

Es ist heiß, es ist warm – ob am Tage oder nachts, man sehnt sich nach Abkühlung. Da kommen doch Ventilatoren, die im Angebot sind, richtig gut. Doch Action-Kunden sind sauer, vor allem auch deswegen, weil die angezeigten Preise in Schweizer Franken ausgewiesen sind. Eine schnelle Umrechnung in Euro ist da nicht sofort zu machen, obwohl der Franken-Euro-Kurs bei knapp 1,07 Euro liegt.

Trotzdem türmt sich die Kritik. Die Kunden in Deutschland können augenscheinlich wenig mit Preisen von 47,90 Schweizer Franken oder 23,89 Schweizer Franken anfangen. Und das nicht mal zu Unrecht. Hier eine Liste ausgewählter Kommentare erboster Action-Kunden auf Facebook:

„Jetzt muss ich dringend zur Bank und Euro in Schweizer Franken tauschen. Da sind mal wieder Spezialisten am Werk. Action in Deutschland und die Preise in Franken…“

„Und gibt es die Preise auch in Euro? Womit wir ja hier nun mal bezahlen.“

„Ähm, ihr wisst hoffentlich schon, dass wir hier in Euro zahlen, oder Action?“

Kritik wegen Preisangabe in Schweizer Franken

Doch andere aufmerksame Kunden monieren, dass das Angebot nicht aktuell sei. So behauptet eine Frau: „Die gab es doch schon vor einigen Wochen. Sicher, dass die Werbung wirklich für Deutschland gedacht ist, Action?“ Eine andere kritisiert den vermeintlich schlechten Zustand der Geräte, sagt: „Der Stand war hier schon im Gehäuse kaputt beim Auspacken…“

So oder so – jedem recht machen kann man es den Action-Kunden nicht. Denn es gibt auch einige, die begeistert von den günstigen Produkten sind. Am Ende liegt die Kaufentscheidung beim Kunden selbst – der dann in Euro zahlt, logisch …