Netto-Kunde kauft Brötchen ein – zu Hause folgt eine böse Überraschung

Keine Lust, morgens früh aufzustehen, um zum Bäcker zu gehen? Dann könnten Aufbackbrötchen die Lösung sein. Erhältlich sind sie nahezu überall – sowohl bei Aldi, Rewe und Netto als auch beim Bäcker selbst.

Ein Netto-Kunde hat in der Filiale zugeschlagen und sich gleich zwei Packungen Brötchen geholt. Doch Zuhause macht er eine Entdeckung, mit der er wohl nicht gerechnet hat. „Was für eine Überraschung zu Hause“, postet er auf Facebook und schildert das Problem.

Netto-Kunde erwartet böse Überraschung

Der Netto-Kunde habe „zwei Packungen Vital Mehrkornbrötchen um 7.55 Uhr gekauft, welche vermeintlich bis zum 17. Juli 2025 essbar sein sollten“. Doch aus einem leckeren Frühstück wurde nichts.

++ Auch interessant: Kunden kaufen bei Edeka und Netto ein – als sie DAS erfahren, wird ihnen schlecht ++

Ein Foto, das der Kunde geteilt hat, ist zu sehen, dass die Brötchen schimmeln. Er fühlt sich von diesem Anblick angeekelt. Unter seinem Facebook-Post hat sich Netto nun selbst geäußert.

++ Passend dazu: Kaufland, Netto und Co: Traditionsprodukt vor dem Aus! Kunden geraten ins Schwitzen ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Discounter meldet sich zu Wort

Ein Mitarbeiter schreibt: „Vielen Dank für deinen Beitrag. Es tut uns leid, dass du deine Brötchen nicht wie geplant essen konntest.“ Das Anliegen wolle man bestmöglich lösen, weshalb der Netto-Kunde sich noch einmal persönlich melden sollte.

Hier mehr lesen:

Ob er das gemacht hat und was dabei herauskam, ist allerdings unklar. Fest steht bloß: Es kann nicht schaden, schon im Geschäft einen Blick auf die Brötchen zu werfen. Dadurch kann man eine solche Überraschung in den vier Wänden vermeiden. Das gilt auch für Einkäufe bei Aldi, Lidl und Co. Übrigens: Ein Aldi-Kunde hat kürzlich auch einen überraschenden Fund gemacht. Er fand eine Kröte in seinem Salat (>>> hier mehr dazu erfahren).