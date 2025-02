Kaufland, Netto und Co: Traditionsprodukt vor dem Aus! Kunden geraten ins Schwitzen

Kaufland, Netto und Co. sind beliebte Anlaufstellen zum Einkaufen. Kunden müssen sich in den Filialen allerdings regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen.

Erst kürzlich strich Kaufland eine Kult-Marke aus dem Sortiment. Jetzt steht ein weiteres beliebtes Traditionsprodukt in Supermärkten und Discountern vor dem Aus. Betroffene müssen auf Alternativen zurückgreifen.

Kaufland, Netto und Co: Dieses Produkt ist vom Aus betroffen

Eine Molkerei in Schefflenz musste nach Angaben der „Badischen Neuesten Nachrichten“ schließen. Die Schließung hängt mit der Übernahme der Landliebe GmbH durch die Unternehmensgruppe Theo Müller zusammen. Der Konzern kündigte bereits letztes Jahr an, die Werke in Heilbronn und Schefflenz bis 2026 schließen zu wollen.

+++ Kaufland, Penny & Co: Änderung beim kontaktlosen Bezahlen – Discounter geht drastischen Schritt +++

Landliebe und Molkereien wie Andechser und Schwälbchen können dort jetzt keinen Schichtkäse mehr herstellen. „Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass der Landliebe Schichtkäse aus unserem Sortiment entfernt wurde und auch nicht mehr ins Sortiment zurückkommen wird“, erklärt Nicole Kormann von der Landliebe GmbH gegenüber der „Badischen Neuesten Nachrichten“. In Filialen von Kaufland, Netto und Co. suchen Kunden vergeblich.

Schichtkäse kaufen: Diese Alternative gibt es

Der Schichtkäse wird oft für die Zubereitung von Käsekuchen und Bibbeleskäs genutzt. Er schmeckt ähnlich wie Quark, ist aber deutlich bröckeliger in seiner Konsistenz. Jetzt müssen Kunden von Kaufland, Netto und Co. zu Alternativen greifen. Dafür bietet sich beispielsweise abgetropfter Quark an.

Auch interessant:

Auf die Alternative können immerhin einige Käufer verzichten: Zwei Molkereien produzieren den Schichtkäse nach wie vor. Sie beliefern Supermärkte um Hannover und im Odenwald. Dort verschwindet der Schichtkäse also vorerst nicht.