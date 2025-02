Kaufland, Penny & Co: Änderung beim kontaktlosen Bezahlen – Discounter geht drastischen Schritt

Während es in Deutschland oft heißt „nur Bares ist Wahres“, wenden sich in anderen Ländern die Menschen lieber moderneren Zahlungsmethoden zu. Besonders in Großbritannien bevorzugen die Einwohner immer mehr das kontaktlose Bezahlen. Und auch in Deutschland scheinen sich zumindest die jüngeren Generationen dem anzuschließen (>>hier mehr dazu) und zahlen bei Kaufland, Penny & Co. vermehrt mit Karte oder Smartphone.

In Großbritannien ist der Discounter Aldi nun einen konsequenten Schritt gegangen, um den Bedürfnissen der Kunden entgegenzukommen. Könnte das auch in Deutschland auf die Kunden von Kaufland, Penny & Co. zukommen?

Kaufland, Penny & Co: Höhere Grenze beim kontaktlosen Bezahlen

Laut einer Umfrage zahlt die Hälfte der Briten lieber kontaktlos als mit Bargeld. Aldi, Tesco und Co. in Großbritannien reagieren deshalb und heben die Obergrenze für kontaktlose Zahlungen an. Bisher musste dort bei Zahlungen ab 100 Pfund (umgerechnet etwa 120 Euro) stets der PIN eingegeben werden. Doch diese Grenze soll bald angehoben werden, um das kontaktlose Bezahlen zu erleichtern.

Hier mehr zu dem Thema: Aldi: Obergrenze bei Zahlungsmethode – Kunden müssen sich wappnen

Eine Maßnahme, die auch in Deutschland denkbar wäre? Hier liegt die Obergrenze seit der letzten Anhebung 2020 bei gerade einmal 50 Euro. Wer mehr zahlen will, muss in jedem Fall die PIN parat haben oder eine Unterschrift leisten. Lästig. Wäre es dann nicht besser, wenn man erst bei 75 oder 100 Euro danach gefragt würde?

Kaufland, Penny & Co: Änderung bald auch in Deutschland

Wir haben diesbezüglich bei dem Bundesverband deutscher Banken mit Sitz in Berlin nachgefragt, ob eine Anhebung der Obergrenze beim kontaktlosen Bezahlen geplant ist. Die Antwort dürfte Freunde der Zahlungsmethode allerdings enttäuscht zurücklassen.

Der Bundesverband lässt nicht durchblicken, dass eine Erhöhung geplant sei. Stattdessen pocht eine Pressesprecherin auf der einheitlichen Regelung innerhalb der Europäischen Union. „Dieser Höchstbetrag wird auch bei der girocard unterstützt“, heißt es auf Nachfrage.

Es dürfte vor allem sicherheitstechnische Gründe haben, wieso keine Anhebung geplant ist. Denn sonst könnten Betrüger, die zum Beispiel deine Karte klauen, damit höhere Beträge zahlen. Schon jetzt können sie bis zu 50 Euro damit zahlen, ohne deine PIN zu kennen oder deine Unterschrift fälschen zu müssen.