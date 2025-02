Aldi: Obergrenze bei Zahlungsmethode – Kunden müssen sich wappnen

Nur Bares ist Wahres… Oder eben auch nicht. Während in Deutschland das Bargeld nach wie vor einen großen Stellenwert hat, sieht es beispielsweise in Großbritannien schon ganz anders aus. Laut einer aktuellen Umfrage bevorzugt die Hälfte der Befragten kontaktlose Zahlungsarten, vor allem mit der Karte. Ob bei Aldi, Tesco und Co.: Beim Einkauf wollen sie nicht mehr so oft bar bezahlen.

Allerdings stolpern die Kunden bei Aldi und Co. dabei immer wieder über ein Hindernis. Ab einer gewissen Summe müssen sie ihr PIN-Nummer oder eine Unterschrift eingeben, was das kontaktlose Zahlen dann wieder unattraktiv macht. Da könnten sie die Karte auch gleich in das Lesegerät stecken. Doch könnte sich zumindest in Großbritannien für Aldi-Kunden nun etwas ändern.

Aldi: Höhere Obergrenze beim kontaktlosen Bezahlen

In Großbritannien schmiedet man Pläne für eine neue Obergrenze bei kontaktlosen Zahlungen. Diese liegt aktuell bei 100 Pfund (knapp 120 Euro). Zuletzt wurde sie 2021 von 45 Pfund angehoben. Zum Vergleich: In Deutschland fand die letzte Anhebung 2020 statt, von 25 auf 50 Euro.

Da allerdings die meisten Kunden bei Aldi in Großbritannien meist mehr als 100 Pfund für ihren Einkauf ausgeben, erwägt die Food Conduct Authority (FCA), die Höchstgrenze für kontaktlose Zahlungen anzuheben, heißt es in einem Bericht von „LancsLive“. Das Argument: Seit der Corona-Pandemie hätten sich die Kunden an die Vorteile gewöhnt, würden das kontaktlose Zahlen jetzt vermehrt nutzen.

Aldi und Co. in Deutschland hinterher

In Deutschland wird seit 2020 ab Zahlungen über 50 Euro nach einer PIN oder Unterschrift gefragt – aus Sicherheitsgründen. Teilweise passiert das aber auch schon bei niedrigeren kontaktlosen Zahlungen, so die Verbraucherzentrale. Viele Kunden sind davon genervt, dauert das Zahlen an der Kasse dadurch länger. Der größte Vorteil der relativ neuen Methode ist dadurch dahin.

Ob nach dem Vorstoß in Großbritannien auch die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) eine erneute Anhebung der Obergrenze in Erwägung ziehen wird? Das bleibt abzuwarten. Übrigens funktioniert kontaktloses Bezahlen nicht nur mit der Kredit- oder Girokarte, sondern auch mit dem Handy. Dafür muss das Smartphone lediglich NFC-fähig sein.