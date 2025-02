Kaufland streicht Kult-Marke aus dem Programm – Kunden sind enttäuscht

Kaufland ist neben Aldi, Lidl und Co. die Anlaufstelle schlechthin, wenn es ums Einkaufen geht. In den Filialen müssen Kunden jedoch manchmal herbe Rückschläge einstecken.

Nicht nur die langen Warteschlangen an der Kasse treiben sie zur Weißglut, sondern auch die ein oder andere Änderung des Sortiments. Jetzt schmeißt Kaufland beliebte Kult-Getränke aus den Regalen und sorgt für Enttäuschung bei Verbrauchern.

Kaufland schmeißt Kult-Marke aus dem Programm: Diese Produkte sind betroffen

Von dem Aus betroffen sind die Getränke von Mio Mio. Das bestätigte Kaufland dem Online-Portal „Watson“. Mio Mio bietet Limos in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Lapacho, Guarana, Cola, Lemon und Orange an. Warum der Supermarkt die Getränke nicht mehr verkauft, ist unklar. Auf Reddit munkeln Verbraucher, dass es sich um einen „Preiskrieg“ mit dem Händler handelt.

Ein solches Problem kommt bei Supermärkten und Discountern regelmäßig vor – so beispielsweise auch bei Edeka. Über den aktuellen Kaufland-Fall sind Kunden enttäuscht. Sie tauschen sich auf Reddit über andere Supermärkte aus, die die Kult-Marke führen. So gibt es die Getränke von Mio Mio nach Angaben der User unter anderem in Rewe und Edeka Filialen.

Ersatz für Mio Mio: Diese Alternativen bieten die Filialen

Wer bei seinem Einkauf bereit ist auf Alternativen umzusteigen, hat bei Kaufland mehrere Möglichkeiten. Der Supermarkt bietet beispielsweise Rio Mate und Maya Mate an, wie eine Sprecherin „Watson“ mitteilte.

Zudem sollen viele Stores Club Mate führen. Wann und ob Kaufland sich die Mio Mio Produkte wieder in den Regalen einreiht, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.