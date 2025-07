Kunden begehen immer wieder Fehler bei Edeka, Kaufland und Co. – das könnte bitter enden

Einkaufen bei Edeka, Kaufland und Co. gehört für die meisten Deutschen zum Alltag. Jeder Einkäufer hat dabei seine ganz eigene Routine: Manche erledigen einmal in der Woche ihren Großeinkauf, manche kaufen fast täglich ein. Manche Kunden schreiben sich vorher eine Einkaufsliste, andere wiederum betreten den Laden quasi „planlos“ und legen nach Lust und Laune das in den Einkaufswagen, worauf sie gerade Lust haben.

So hat nicht nur jeder Einkäufer bei Edeka, Kaufland und Co. seine Routinen, sondern auch seine Tricks für den Einkauf. Dass die teuerste Ware in der Regel auf Augenhöhe zu finden ist, ist den meisten Kunden bekannt. Viele greifen außerdem stets zu den Produkten aus den hinteren Bereichen des Regals. Das kann allerdings bittere Folgen mit sich bringen.

Diesen Fehler solltest du bei Edeka, Kaufland und Co. nicht machen

Für viele Kunden gehört es einfach dazu, immer die hinteren Produkte aus den Regalen bei Edeka, Kaufland und Co. zu nehmen. Die Hoffnung: Einkäufer wollen an ein Produkt mit einem möglichst langen Haltbarkeitsdatum kommen, damit sie es lange bei sich zu Hause aufbewahren können. Allerdings solltest du das lieber lassen, denn der „Trick“ kann dir nicht nur Ärger einhandeln, sondern auch Kosten mit sich bringen.

Zunächst einmal verärgerst du, wenn du die Produkte immer nur von hinten nimmst, nicht nur andere Kunden, sondern auch die Mitarbeiter von Edeka, Kaufland und Co. Denn wer lange vor einem Regal steht und darin rumwühlt, blockiert dieses für andere Kunden und auch dein Einkaufswagen könnte im Weg stehen, so „t-online„. Außerdem bringst du die Ordnung durcheinander, wenn du die Produkte nicht wieder ordentlich an ihren Platz zurückstellst.

Höhere Kosten und sogar Hausverbot!

Wenn die Reihenfolge in den Supermarkt-Regalen durcheinander gebracht ist, können Mitarbeiter außerdem nicht sofort sehen, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware bereits abgelaufen ist. So kann es passieren, dass abgelaufene Produkte im Regal stehen, die eigentlich hätten ausgetauscht oder entsorgt werden müssen.

Dadurch müssen Edeka, Kaufland und Co. nun mehr Produkte entsorgen, wodurch Unkosten entstehen. Diese kommen wiederum dir selbst sowie anderen Kunden zu Schaden, denn mehr Kosten für den Händler laufen früher oder später auf eine Preiserhöhung für den Kunden raus!

Wenn du außerdem die Regale durchsucht und dabei die Produkte (absichtlich) beschädigst, verstößt du gegen die Hausordnung, was sogar ein Hausverbot mit sich ziehen kann! Also: Überlege in Zukunft lieber zweimal, bevor du in den Regalen wühlst, um ein Produkt aus den hinteren Reihen zu nehmen. Die vorderen Produkte sind schließlich genauso gut und du möchtest ja auch nicht, dass Ware weggeschmissen wird oder die Kosten steigen.