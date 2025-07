Aldi-Kunde findet lebendigen Frosch im Salat – seine Reaktion ist erstaunlich

Wer bei Aldi Süd einkaufen geht, rechnet wohl mit vielem – aber nicht mit einer Kröte im Salat. Doch genau die hat der 23-jährige Kunde Cem nach seinem Kauf in seinem Eisbergsalat entdeckt. Er wollte sich gerade ein Sandwich inklusive Salat zubereiten, da traute er seinen Augen kaum.

In einem Interview mit „hessenschau“ sagt er, er habe braune Stellen im Salat entdeckt. Zunächst dachte er, es handle sich dabei um Erde, eine Biene oder eine Hornisse. Doch dann kam ihm plötzlich ein Krötenfuß entgegen. „Ich habe da schon etwas Panik gehabt“, gibt er zu. Doch das Tier aus dem Aldi-Salat befand sich in einem kritischen Zustand.

Aldi-Kunde findet Tier im Salat

Die Kröte war eingeschweißt im Kühlschrank und befand sich in einer Kältestarre. Anstatt den Aldi-Salat inklusive des Tieres in den Müll zu schmeißen, entschied sich Cem dem Tier zu helfen. „Ich hatte auch mit meiner Freundin gefacetimed und wir hatten beide beschlossen, wenn das Tier noch am Leben ist, müssen wir es retten“, erklärt er.

Er habe daraufhin ChatGPT um Rat gebeten und die künstliche Intelligenz habe ihm geraten, das Tier langsam aufzutauen. Genau das habe er gemacht und danach mit einer Herz-Rythmuss-Massage begonnen. Die Kröte hat überlebt. Jetzt lebt die sie im Teich von Cems Vater. Doch was sagt eigentlich Aldi Süd selbst zu dem außergewöhnlichen Fund?

Supermarkt äußert sich

Gegenüber der „hessenschau“ hat sich Aldi Süd zu Wort gemeldet und bedaure den Vorfall sehr. Der Discounter sei froh, dass das Tier entdeckt und in eine passende, artgerechte Umgebung zurückgebracht werden konnte.

Zudem erklärte Aldi Süd: „Der Eisbergsalat wurde in diesem Fall im Freiland angebaut. Da die Ernte wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen nachts erfolgte, war die Sicht eingeschränkt, weshalb der Frosch nach der Ernte im Salat übersehen wurde. Die Erntekräfte wurden inzwischen nochmals sensibilisiert.“