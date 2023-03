Heftige Kunden-Wut gegen McDonald’s! Die beliebte Fast-Food-Kette muss sich herber Kritik von Fans und Kunden stellen. Der Grund: „Big M“ biete in Deutschland immer seltener Specials an, immer seltener Motto-Wochen und neue Burger-Kreationen! Und auch neue Aktionen seien Mangelware, Kunden hätten immer nur die Wahl zwischen den Klassikern wie den BigMac, den Chicken Burger oder eben den Cheese Burger!

Auf Facebook schreibt ein Kunde erbost an McDonald’s gerichtet: „Bei dem ideenlosen Sortiment, ohne Mottowochen und neue, frische Burger-Ideen vergeht mir der Appetit. Ihr könnt euch nicht ewig auf euren Klassikern ausruhen. Ihr wart mal gut: Asia Wochen, Los Wochos, Coutry Wochen, Stars of America. Alles abgeschafft. Sogar Klassiker, wie den Chefsalat mit Ei, Käse und Schinken.“

McDonalds: Kunden toben vor Wut – so reagiert die Fast-Food-Kette

Eine andere Kundin stimmt zu, zieht sogar einen Vergleich zu anderen Ländern und schreibt: „Genau meine Meinung! Vor allem in den anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich, gibt es tatsächlich relativ viel Auswahl und Abwechslung. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso das hier nicht mehr so ist.“ RUMMS!

Doch wieso ist das so? Ist der US-Riese in Deutschland wirklich zurückhaltender als in anderen europäischen Ländern? Diese Redaktion hat McDonald’s mit den Vorwürfen der Kunden konfrontiert. Eine Sprecherin: „Tatsächlich bieten wir fortwährend neue Aktionen für unsere Gäste an. Erst im Februar ist unsere neue Plattform McPlant gestartet. Mit dem neuen McPlant-Burger und den McPlant Nuggets kommen wir dem Wunsch unserer Gäste nach einem größeren Angebot an pflanzenbasierten Produkten nach.“

Neue Oster-Kampagne steht an

Das sei noch nicht alles. Die Sprecherin weiter: „Gleichzeitig haben wir unser neues McSmart-Menü eingeführt. Das ist ein preislich attraktives Angebot, bei dem man für 5,99 Euro zwei Cheese- oder Chickenburger plus mittlere Pommes und mittlerem Softdrink bekommt.“ Zudem kündigt sie eine neue Kampagne an: Ab Donnerstag (23. März) starte die Ostercountdown-Kampagne.

Die McDonald’s-Sprecherin führt gegenüber dieser Redaktion aus: „Auch unabhängig davon bieten wir immer wieder verschiedene Aktionen wie unsere Coupons an, und wir verändern auch unser Sortiment immer wieder. Zusätzlich können unsere Gäste außerhalb von großen Kampagnen in unserer App individuelle Angebote nutzen.“ Na, ob das für Zufriedenheit sorgt?