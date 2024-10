Lidl, Rewe & Co.: Bargeld im Supermarkt abheben – das müssen Kunden unbedingt wissen

Viele Deutsche schwören auch im Jahr 2024 noch immer auf das gute, alte Bargeld. Obwohl Kartenzahlung, Online-Banking oder Zahlungsdienstleister à la Paypal selbst in der Digitalisierungswüste Deutschland verlässlich funktionieren, hängen zahlreiche Kunden nach wie vor an Scheinen und Münzen.

Doch weil der Trend langsam aber sicher weg von analogen Geldgeschäften geht, schließen viele Banken ihre kleineren Filialen – und nehmen Kunden damit auch häufig die einzigen Geldautomaten in erreichbarer Nähe weg. Eine Nische, die Supermärkte und Discounter wie Lidl, Rewe & Co. schnell für sich entdeckt haben.

Bargeld lässt sich nämlich mittlerweile auch an quasi allen deutschen Supermarkt-Kassen abheben. Aldi Nord zog im Oktober 2024 als letzter nach und bietet den Service nun auch an (>> hier mehr dazu).

Welche Regeln Kunden dabei in den diversen Filialen beachten müssen, erfährst du hier.

Lidl, Rewe & Co.: Geldabheben an der Supermarkt-Kasse

Denn jeder Supermarkt und Discounter regelt das Geldabheben an der Kasse etwas anders. Wir verschaffen dir einen Überblick über die Vorgaben.

Aldi Nord ist im Herbst 2024 schließlich auch auf den Zug aufgesprungen. Wer hier Bargeld an der Kasse abheben will, kann dies schon ab einem Mindesteinkaufswert von nur einem Euro machen. Beiträge können in 10-Euro-Schritten ausgewählt werden – pro Kunde dürfen die Kassierer maximal 200 Euro auszahlen. Dabei akzeptiert der Discounter jede Art von EC- und Kreditkarten, sowie kontaktlose Zahlungsmethoden wie Google Pay oder Apple Pay über das Smartphone.

Auch bei Aldi Süd liegt die Obergrenze bei 200 Euro, aufgeteilt in 10-Euro-Schritte. Allerdings musst du hier etwas mehr einkaufen als bei Aldi Nord – erst ab einem Warenwert von 5 Euro ist das Geld abheben an der Discounter-Kasse erlaubt. Im Gegensatz zur Nord-Konkurrenz akzeptiert Aldi Süd jedoch kein Google Pay oder Apple Pay. Kunden müssen also zur Karte greifen.

Noch „teurer“ ist der Spaß bei Kaufland. Hier müssen Kunden für mindestens 10 Euro einkaufen, bevor sie an der Kasse eine Bargeld-Auszahlung beantragen können. Die Maximalmenge beträgt auch hier 200 Euro – allerdings bietet Kaufland auch eine Stückelung in 5-Euro-Schritten an. Möglich ist das aber einzig und allein über die EC-Karte der Kunden. Andere Zahlungsmethoden werden von Kaufland nicht akzeptiert.

Bei Lidl sieht das schon wieder etwas anders aus: Zwar akzeptiert der Discounter beim Geld abheben an der Kasse ebenfalls nur EC-Karten und keine Kreditkarten – dafür wird aber das kontaktlose Bezahlen via Smartphone hier unterstützt. Ab einem Mindesteinkaufsbetrag von 5 Euro kann man sich in 10er-Schritten zwischen 10 und 200 Euro auszahlen lassen.

Rewe bietet an der Kasse ebenfalls gebührenloses Geld abheben via Girocard an, und das bereits ab einem Warenwert von nur 1 Cent – also abzüglich von Coupons oder Pfandbons. Auch hier gilt die Auszahlungsobergrenze von 200 Euro – allerdings gibt es kein festgelegtes Tageslimit. Du könntest also theoretisch mehrmals täglich zu Rewe gehen, um dir mehr Geld auszahlen zu lassen. Und nicht nur das: Auch Bargeld-Einzahlungen sind an der Rewe-Kasse möglich (>> hier mehr dazu)

Auch bei Edeka gibt es kein Tageslimit, lediglich die 200-Euro-Grenze pro einzelner Auszahlung. Auch sonst läuft hier vieles wie gewohnt ab – nur der Mindesteinkaufswert ist hier am höchsten: Erst ab einem Warenwert von 20 Euro dürfen Kunden hier an der Kasse Bargeld abheben.