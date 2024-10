Aldi verrät große Änderung an der Kasse – sie betrifft Kunden, die auf Bargeld setzen

Jetzt macht es Aldi Nord offiziell!

Der Discounter, der in Deutschland mehr als 2.000 Filialen betriebt, setzt nach erfolgreicher Testphase eine große Änderung an seinen Kassen um. Vor allem Kunden, die nicht alles digital oder mit EC-Karte bezahlen, sondern gerne auch stets ein paar Scheine und Münzen im Portemonnaie haben, sollten jetzt genau hinhören.

Aldi verkündet Änderung an der Kasse

Am Montag (14. Oktober) veröffentlichte Aldi Nord eine Pressemitteilung, in der das Unternehmen eine große Änderung an seinen Kassen verkündete. Künftig sollen Kunden in jeder Filiale nicht nur Geld ausgeben können – sondern auch Geld erhalten!

„Seit dem 14. Oktober 2024 können Kundinnen und Kunden in allen 2.200 Aldi-Märkten in West-, Nord- und Ostdeutschland an der Kasse Bargeld abheben“, heißt es in der Mitteilung von Aldi Nord. „Ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu Bargeld vor allem in unterversorgten Gegenden zu erleichtern.“

Die Nachfrage nach Bargeldabhebungen an der Discounter- oder Supermarkt-Kasse sei groß gewesen, so Aldi. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Geldinstitute wie Sparkasse, Volksbank & Co. gerade im ländlichen Raum immer mehr Filialen schließen und Geldautomaten abbauen. Gerade hier bietet der Supermarkt dann eine echte Alternative, um an Bargeld zu kommen.

Das müssen Kunden jetzt beachten

Wer Bargeld an der Aldi-Nord-Kasse abheben möchte, muss jedoch auch etwas im Discounter kaufen. Das sollte jedoch kein Problem darstellen – denn das Geldabheben ist bereits ab einem Einkaufswert von nur einem Euro möglich. In 10-Euro-Schritten kann jeder Kunde maximal bis zu 200 Euro abheben.

Aldi Nord akzeptiert dabei alle Maestro- und V-Pay-Girocards, Debitkarten sowie Master- und VISA-Kreditkarten – oder auch die kontaktlose Auszahlung über das Smartphone.